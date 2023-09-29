Лікарня в Одесі впроваджує телемедицину: як це допоможе пацієнтам

Телемедицина на Одещині. Фото: Одеська міська рада

Міська клінічна лікарня №10 у місті Одесі вдосконалює свої медичні послуги, впроваджуючи сучасну службу телемедицини. Це рішення дозволяє надавати медичну допомогу пацієнтам в ситуаціях.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Роботу служби телемедицини забезпечують дві онлайн-платформи: одна призначена для пацієнтів, а інша - для медичних працівників. Пацієнти, які потребують консультації або медичної допомоги, але не можуть фізично відвідати лікарню, можуть скористатися цією послугою, сканувавши QR-код або перейшовши за посиланням.

QR-код для надання медичної допомоги. Фото: Одеська міська рада

Такий підхід дозволяє зв'язатися з медичною реєстратурою, де працює адміністратор служби телемедицини, і записатися на планову консультацію або отримати негайну допомогу в режимі онлайн. Телемедичні консультації надаються цілодобово мультидисциплінарною командою професіоналів, що охоплюють широкий спектр спеціальностей, включаючи терапевтів, хірургів, кардіологів, онкологів, урологів, неврологів, ендокринологів та інших фахівців.

Кабінет телемедицини також надає можливість проведення дистанційної реабілітації з використанням різних медичних спеціалістів, включаючи лікарів фізичної терапії, реабілітаційних лікарів, психологів, психіатрів та лікарів інших спеціальностей.

Нагадаємо, в Одесі активно розширюється мережа служб психологічної допомоги, і це надзвичайно важливий крок для ментального здоров'я громадян. Нещодавно у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №16 відкрили кабінет психологічної допомоги, що стало черговим досягненням в рамках програми "Ти як?", ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.