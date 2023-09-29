Больница в Одессе внедряет телемедицину: как это поможет пациентам

Телемедицина в Одесской области. Фото: Одесский городской совет

Городская клиническая больница №10 в городе Одессе усовершенствует свои медицинские услуги, внедряя современную службу телемедицины. Это решение позволяет оказывать медицинскую помощь пациентам в ситуациях.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Телемедицина в Одесской области

Работу службы телемедицины обеспечивают две онлайн-платформы: одна предназначена для пациентов, а другая для медицинских работников. Пациенты, которые нуждаются в консультации или медицинской помощи, но не могут физически посетить больницу, могут воспользоваться этой услугой, отсканировав QR-код или перейдя по ссылке.

QR-код для оказания медицинской помощи. Фото: Одесский городской совет

Такой подход позволяет связаться с медицинской регистратурой, где работает администратор службы телемедицины, и записаться на плановую консультацию или получить немедленную помощь в режиме онлайн. Телемедицинские консультации предоставляются круглосуточно мультидисциплинарной командой профессионалов, охватывающих широкий спектр специальностей, включая терапевтов, хирургов, кардиологов, онкологов, урологов, неврологов, эндокринологов и других специалистов.

Кабинет телемедицины также предоставляет возможность проведения дистанционной реабилитации с использованием различных медицинских специалистов, включая врачей физической терапии, реабилитационных врачей, психологов, психиатров и других специальностей.

Напомним, в Одессе активно расширяется сеть служб психологической помощи, и это очень важный шаг для ментального здоровья граждан. Недавно в Центре первичной медико-санитарной помощи №16 открыли кабинет психологической помощи, что стало очередным достижением в рамках программы "Ты как?", инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской.