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В Одеській обласній психлікарні тривають перевірки, — ОВА

25 жовтня 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській обласній психлікарні тривають перевірки
Заступник голови ОВА Олександр Харлов. Фoто: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеському обласному центрі психічного здоров'я тривають перевірки Департаментом охорони здоров'я. У медзакладі розгорівся скандал через некомпетентність його керівниці Оксани Денисенко.

Про це в коментарі журналістам Новини.LIVE розповів заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов. 

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"З урахуванням численних скарг та звернень трудового колективу лікарні призначено перевірку вказаного медичного закладу, за результатами якої буде надана правова оцінка всім тим порушенням, зазначеним у численних зверненнях", — сказав Харлов. 

Скандал в обласній психлікарні

Зазначимо, що до голови Одеської ОВА Олега Кіпера звернувся голова Асоціації психіатрів України Семен Глузман з вимогою провести моніторинг роботи медичного закладу. 

Звернення Семена Глузмана до Олега Кіпера. Фото: скриншот

"Цією установою керує людина, яка через свою безграмотність цілеспрямовано руйнує її. Відверто кажучи, це наша національна ганьба", — написав Глузман.

Нагадаємо, в Одесі активно розширюється мережа служб психологічної допомоги, і це надзвичайно важливий крок для ментального здоров'я громадян. Нещодавно у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №16 відкрили кабінет психологічної допомоги, що стало черговим досягненням в рамках програми "Ти як?", ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.

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