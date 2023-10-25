В Одеській обласній психлікарні тривають перевірки, — ОВА
В Одеському обласному центрі психічного здоров'я тривають перевірки Департаментом охорони здоров'я. У медзакладі розгорівся скандал через некомпетентність його керівниці Оксани Денисенко.
Про це в коментарі журналістам Новини.LIVE розповів заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.
"З урахуванням численних скарг та звернень трудового колективу лікарні призначено перевірку вказаного медичного закладу, за результатами якої буде надана правова оцінка всім тим порушенням, зазначеним у численних зверненнях", — сказав Харлов.
Скандал в обласній психлікарні
Зазначимо, що до голови Одеської ОВА Олега Кіпера звернувся голова Асоціації психіатрів України Семен Глузман з вимогою провести моніторинг роботи медичного закладу.
"Цією установою керує людина, яка через свою безграмотність цілеспрямовано руйнує її. Відверто кажучи, це наша національна ганьба", — написав Глузман.
Нагадаємо, в Одесі активно розширюється мережа служб психологічної допомоги, і це надзвичайно важливий крок для ментального здоров'я громадян. Нещодавно у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №16 відкрили кабінет психологічної допомоги, що стало черговим досягненням в рамках програми "Ти як?", ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.
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