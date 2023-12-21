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Ні — приватній армії. В Одесі може зменшитися чисельність муніципальної варти

21 грудня 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ні — приватній армії. В Одесі може зменшитися чисельність муніципальної варти
Одеська муніципальна варта. Фото: Департамент муніципальної безпеки
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі може зменшитися чисельність муніципальної варти. Комісія обласної військової адміністрації продовжує розглядати це питання і невдовзі зможе ухвалити рішення.

Про це під час підсумкового річного пресбрифінгу розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

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За його словами, цей підрозділ перебуває на балансі одеської міської ради. Його фінансування на рік становить понад 100 мільйонів, у тому числі й закупівля нових пікапів.

"Деякі з цих груп військові залучають до своїх мобільно-вогневих груп, тож ми продовжуємо співпрацю", — сказав Кіпер. 

Зменшення чисельності муніципальної варти

Крім того, голова ОВА зазначив, що очільник районної військової адміністрації Олександр Гринчак вивчає доцільність утримання такого підрозділу та досліджує, чим саме вони займаються. 

"Щоб у нас потім не було питань, що хтось там має приватну армію. Це питання ви вже самі бачите, що обговорюється. Воно в процесі. Буду мати більш ґрунтовну інформацію — я вам скажу", — додав Олег Кіпер.

Нагадаємо, в Одеській районній військовій адміністрації засумнівалися щодо доцільності утримання муніципальної варти в Одесі. Цей підрозділ охорони порядку коштує місту 115 млн грн на рік.

Також ми писали, що міська влада планує закупити для одеських муніципалів флотилію моторних човнів. Загалом мерія виділила з бюджетних коштів понад 28 мільйонів гривень.
 

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