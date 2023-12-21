Ні — приватній армії. В Одесі може зменшитися чисельність муніципальної варти
В Одесі може зменшитися чисельність муніципальної варти. Комісія обласної військової адміністрації продовжує розглядати це питання і невдовзі зможе ухвалити рішення.
Про це під час підсумкового річного пресбрифінгу розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, цей підрозділ перебуває на балансі одеської міської ради. Його фінансування на рік становить понад 100 мільйонів, у тому числі й закупівля нових пікапів.
"Деякі з цих груп військові залучають до своїх мобільно-вогневих груп, тож ми продовжуємо співпрацю", — сказав Кіпер.
Зменшення чисельності муніципальної варти
Крім того, голова ОВА зазначив, що очільник районної військової адміністрації Олександр Гринчак вивчає доцільність утримання такого підрозділу та досліджує, чим саме вони займаються.
"Щоб у нас потім не було питань, що хтось там має приватну армію. Це питання ви вже самі бачите, що обговорюється. Воно в процесі. Буду мати більш ґрунтовну інформацію — я вам скажу", — додав Олег Кіпер.
Нагадаємо, в Одеській районній військовій адміністрації засумнівалися щодо доцільності утримання муніципальної варти в Одесі. Цей підрозділ охорони порядку коштує місту 115 млн грн на рік.
Також ми писали, що міська влада планує закупити для одеських муніципалів флотилію моторних човнів. Загалом мерія виділила з бюджетних коштів понад 28 мільйонів гривень.
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