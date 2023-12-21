Нет — частной армии. В Одессе может уменьшиться численность муниципального караула

Одесская муниципальная стража. Фото: Департамент муниципальной безопасности

В Одессе может уменьшиться численность муниципального караула. Комиссия областной военной администрации продолжает рассматривать этот вопрос и вскоре сможет принять решение.

Об этом во время итогового годового пресс-брифинга рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

По его словам, это подразделение находится на балансе одесского городского совета. Его финансирование в год составляет более 100 миллионов, в том числе закупка новых пикапов.

"Некоторые из этих групп военные вовлекают в свои мобильно-огневые группы, поэтому мы продолжаем сотрудничество", — сказал Кипер.

Уменьшение численности муниципального караула

Кроме того, глава ОВА отметил, что глава районной военной администрации Александр Гринчак изучает целесообразность содержания такого подразделения и исследует, чем именно они занимаются.

"Чтобы у нас потом не было вопросов, что у кого-то там есть частная армия. Этот вопрос вы уже сами видите, что обсуждается. Он в процессе. Буду иметь более основательную информацию — я вам скажу", — добавил Олег Кипер.

Напомним, в Одесской районной военной администрации усомнились в целесообразности содержания муниципального караула в Одессе. Это подразделение охраны порядка обходится городу в 115 млн. грн. в год.

Также мы писали, что городские власти планируют закупить для одесских муниципалов флотилию моторных лодок. Всего мэрия выделила из бюджетных средств более 28 миллионов гривен.