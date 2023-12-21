Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Нет — частной армии. В Одессе может уменьшиться численность муниципального караула arrow

Нет — частной армии. В Одессе может уменьшиться численность муниципального караула

21 декабря 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Нет — частной армии. В Одессе может уменьшиться численность муниципального караула
Одесская муниципальная стража. Фото: Департамент муниципальной безопасности
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе может уменьшиться численность муниципального караула. Комиссия областной военной администрации продолжает рассматривать этот вопрос и вскоре сможет принять решение.

Об этом во время итогового годового пресс-брифинга рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

По его словам, это подразделение находится на балансе одесского городского совета. Его финансирование в год составляет более 100 миллионов, в том числе закупка новых пикапов.

"Некоторые из этих групп военные вовлекают в свои мобильно-огневые группы, поэтому мы продолжаем сотрудничество", — сказал Кипер.

Уменьшение численности муниципального караула

Кроме того, глава ОВА отметил, что глава районной военной администрации Александр Гринчак изучает целесообразность содержания такого подразделения и исследует, чем именно они занимаются.

"Чтобы у нас потом не было вопросов, что у кого-то там есть частная армия. Этот вопрос вы уже сами видите, что обсуждается. Он в процессе. Буду иметь более основательную информацию — я вам скажу", — добавил Олег Кипер.

Напомним, в Одесской районной военной администрации усомнились в целесообразности содержания муниципального караула в Одессе. Это подразделение охраны порядка обходится городу в 115 млн. грн. в год.

Также мы писали, что городские власти планируют закупить для одесских муниципалов флотилию моторных лодок. Всего мэрия выделила из бюджетных средств более 28 миллионов гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

Актуальное по теме