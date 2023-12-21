Ситуація з медичними установами в одеській області залишається складною - Олег Кіпер

Лікарі проводять операцію. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Медична сфера в одеській області та в місті особливо потребує постійного контролю. Стан деяких лікарень шокує, хоча наш регіон ще до війни посідав провідні позиції щодо фінансової стабільності. Сьогодні, якщо починаються роботи з будівництва або ремонту в медичних закладах, відразу потрапляєш до списку неугодних між собою лікарів.

Про це під час своєї пресконференції заявив голова ОВА Олег Кіпер, передають журналісти Новини.LIVE.

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Ситуація в області краща

За словами голови ОВА, сьогодні ситуація з медичними установами в області набагато краща, ніж у самій Одесі. Так, якщо поїхати в Овідіополь або Роздільну, де населення не перевищує 70 тисяч, то можна побачити, що в лікарнях вистачає грошей, що виділяються не тільки на повний цикл лікування, а й на розвиток установ.

"А ось що стосується Одеси, то у мене виникає багато питань. Зараз відбуваються деякі кадрові зміни, і я думаю, що на цьому не зупинимося, щоб пішов процес. Та ж екстренка, де витратили за 9 місяців бюджет, який виділений був на рік. Вони їздили заправлятися за 100 км, де машиною швидкої допомоги возили каністри замість людей. Це вже занадто", — заявив Олег Кіпер.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Наразі для того, щоб Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працював, його доводиться дотувати коштом бюджету. Також залучаються кошти міжнародних партнерів, завдяки яким сьогодні всі машини служби їздять на зимовій гумі. Щодо медикаментів, то сьогодні всім необхідним бригади також укомплектовані.

"Сьогодні без попередження виїжджаємо до пунктів та перевіряємо — все є в наявності. Але крім медикаментів у деяких пунктах навіть вікон немає, це також мене дивує", — зазначив голова ОВА.

Реорганізація обласної екстреної медицини

В Одеському обласному центрі екстреної медицини продовжуються перевірки після гучних скандалів. Усі необхідні документи передано до правоохоронних органів, триває слідство. Новим головою обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф стала Світлана Ізосімова.

Нагадаємо, що під час перевірок були виявлені порушення в роботі центру екстреної медичної допомоги та неправильний розподіл коштів, виділених НСЗУ, про які колишній глава не зміг відзвітувати. Йдеться про 700 мільйонів гривень на рік.