Преодолели кризис и нормализовали работу — Кипер о работе зерновых коридоров

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

В августе заработал Черноморский гуманитарный коридор, заменивший собой зерновое соглашение с Россией. В настоящее время экспортная способность через порты Большой Одессы составляет значительную часть экономики Украины и Одесского региона в частности.

Об этом во время итогового годового пресс-брифинга рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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"Сегодня зерновой коридор кормит всю страну. Логистика, которая идет через наш регион, это сегодня мощный экономический ресурс для нашего государства", — сказал глава ОВА.

Часть экспорта не осуществлялась

Также Кипер подчеркнул, что во время действия черноморского соглашения часть экспорта осуществлялась только на бумагах.

"Неблагополучные экспортеры и предприниматели создавали фиктивные фирмы, а после экспорта закрывали их. Таким образом валютная выручка не возвращалась в страну", — добавил Олег Кипер.

Устранение проблем с экспортом

После начала действия черноморских коридоров регион столкнулся с кучей жалоб от зерновых компаний, которые не захотели работать безналичным способом и согласно действующему законодательству, ведь это частично задерживало суда в портах. Однако эта проблема почти решена и порты Большой Одессы расширили перечень товаров, которые идут на экспорт и импорт.

Напомним, во время итоговой встречи Министерства инфраструктуры Администрация морских портов Украины отчиталась за 11 месяцев работы предприятия. Известно, что через порты Большой Одессы удалось перегрузить более 50 миллионов тонн грузов.