Подолали кризу та нормалізували роботу — Кіпер про роботу зернових коридорів

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

У серпні запрацював Чорноморський гуманітарний коридор, який замінив собою зернову угоду з Росією. Наразі експортна спроможність через порти Великої Одеси складає значну частку економіки України та Одеського регіону зокрема.

Про це під час підсумкового річного пресбрифінгу розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"Сьогодні зерновий коридор годує усю країну. Логістика, яка йде через наш регіон, це сьогодні потужний економічний ресурс для нашої держави", — сказав очільник ОВА.

Частина експорту не здійснювалася

Також Кіпер наголосив, що на під час дії чорноморської угоди частина експорту здійснювалася лише на паперах.

"Недоброчесні експортери та підприємці створювали фіктивні фірми, а після експорту закривали їх. Таким чином валютний виторг не повертався в країну", — додав Олег Кіпер.

Подолання проблем з експортом

Після початку дії чорноморських коридорів, регіон зіштовхнувся з купою скарг від зернових компаній, які не захотіли працювати у безготівковий спосіб та згідно з чинним законодавствам, адже це частково затримувало судна у портах. Проте наразі ця проблема майже вирішена та порти Великої Одеси розширили перелік товарів, якій йдуть на експорт та імпорт.

Нагадаємо, під час підсумкової зустрічі Міністерства інфраструктури Адміністрація морських портів України відзвітувала за 11 місяців роботи підприємства. Наразі відомо, що через порти Великої Одеси вдалося перевантажити понад 50 мільйонів тонн вантажів.