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В Одессе реорганизуют областную экстренную медицину, — Кипер

7 ноября 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе реорганизуют областную экстренную медицину, — Кипер
Работники экстренной медицины. Фото: Центр Экстренной Медицинской Помощи Катастроф
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесском областном центре экстренной медицины продолжаются проверки после громких скандалов. Все необходимые документы переданы в правоохранительные органы, продолжается следствие.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, есть проблемы с экстренной медициной, в частности с распределением бюджета до конца года.

"К сожалению, нужно дотировать эту "экстренку", потому что доправились до того, что уже нечем зарплату платить. Поэтому было принято решение сменить руководителя, и уже с новым главой мы общаемся каждый день", — сказал Кипер.

Новый руководитель экстренной медицины

Также глава ОВА отметил, что Новой главой областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф стала Светлана Изосимова. Несмотря на то, что на должность нового главы областного центра экстренной медицинской помощи было несколько кандидатов, выбор пал именно на Изосимову.

"17 лет стажа, мы изучали опыт. Я хоть и родился в Одесской области, из медицинской сферы никого не знаю. Это больше было рекомендовано, в том числе из среды врачей", — прокомментировал глава Одесской ОВА.

Судьба экстренной медицины

Наибольшая проблема заключается в том, чтобы выплатить зарплаты работникам центра.

"Бюджет 860 млн грн, который выделен был на год, к сожалению, почему-то закончился после девяти месяцев работы. Сейчас будем дотировать на закупку топлива, зарплаты, лекарства. Давайте пусть новый руководитель разберется с тем, что есть", — подытожил Кипер.

Напомним, мы писали, что предыдущую главу экстренной медицины Ирину Парамонову со скандалом уволили. Медработница не обосновала расходы медицинского учреждения за год.

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