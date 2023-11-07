В Одесі реорганізують обласну екстрену медицину, — Кіпер

Працівники екстреної медицини. Фото: Центр Екстреної Медичної Допомоги Катастроф

В Одеському обласному центрі екстреної медицини тривають перевірки після гучних скандалів. Наразі усі необхідні документи передані до правоохоронних органів, триває слідство.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, наразі є проблеми з екстреною медициною, зокрема з розподілом бюджету до кінця року.

"На жаль, потрібно дотувати цю "екстренку", тому що докерувалися до того, що вже нема чим зарплату платити. Тому було прийняте рішення змінити керівника, і вже з новим головою ми спілкуємося щодня", — сказав Кіпер.

Новий керівник екстреної медицини

Також очільник ОВА зазначив, що новою очільницею обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф стала Світлана Ізосімова. Попри те, що на посаду нового голови обласного центру екстреної медичної допомоги було декілька кандидатів, вибір випав саме на Ізосімову.

"17 років стажу, ми вивчали досвід. Я хоча й народився в Одеській області, з медичної сфери нікого не знаю. Це більше було рекомендовано, в тому числі із середовища лікарів", — прокоментував очільник Одеської ОВА.

Доля екстреної медицини

Наразі найбільша проблема полягає у тому, щоб виплатити зарплатні працівникам центру.

"Бюджет 860 млн грн, який виділений був на рік, на жаль, чомусь закінчився після дев’яти місяців роботи. Зараз будемо дотувати на закупівлю палива, зарплати, ліків. Давайте, хай новий керівник розбереться з тим, що є", — підсумував Кіпер.

Нагадаємо, ми писали, що попередню голову екстреної медицини Ірину Парамонову зі скандалом звільнили. Медпрацівниця не обґрунтувала витрати медичного закладу за рік.