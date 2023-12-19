В Одессе можно будет проверить сосуды на муниципальном ангиографе

Ангиограф в больнице. Фото: Укринформ

В Одесской городской больнице №10 начала работу современная стационарная ангиографическая система. Она позволяет выполнять жизнеспособные интервенционные вмешательства при остром инфаркте миокарда и инсульте.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, на устройстве уже проведено 24 коронарографии и 20 стентирований в плановом режиме по городской программе "Здоровье", а также 42 коронарографии и 17 стентирований. В общей сложности на нем может выполняться до 750 стентирований в год.

"Установление ангиографа обеспечит выполнение клинических маршрутов пациентов с инфарктом и инсультом по программе медицинских гарантий по договору с НСЗУ и ожидаемо снизит госпитальную смертность от острого инфаркта миокарда и инсульта на 15-20%", — говорится в сообщении.

Кроме того, в больнице создан кабинет телемедицины, обеспечивающий предоставление медицинской помощи пациентам, когда расстояние является критическим фактором.

Напомним, в Одессе была проведена научно-практическая конференция по вопросам современных стратегий профилактики онкогенных заболеваний у детей. По этому случаю более 800 маленьких горожан получили прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ).

Также мы писали, что Одесский роддом №4 получил новое оборудование. Речь идет о реанимационных системах, которые помогут новорожденным в первые дни жизни.