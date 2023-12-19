В Одесі можна буде перевірити судини на муніципальному ангіографі

Ангіограф у лікарні. Фото: Укрінформ

В Одеській міській лікарні №10 почала працювати сучасна стаціонарна ангіографічна. Вона дозволяє виконувати життєрятувальні інтервенційні втручання при гострому інфаркті міокарда та інсульті.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією мерії, на пристрої вже проведено 24 коронарографії та 20 стентувань у плановому режимі за міською програмою "Здоров'я", а також 42 коронарографії та 17 стентувань. Загалом на ньому може виконуватися до 750 стентувань на рік.

"Встановлення ангіографа забезпечить виконання клінічних маршрутів пацієнтів з інфарктом та інсультом за державною програмою медичних гарантій за договором з НСЗУ та очікувано знизить госпітальну смертність від гострого інфаркту міокарда та інсульту на 15-20%", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у лікарні створено кабінет телемедицини, що забезпечує надання медичної допомоги пацієнтам, коли відстань є критичним чинником.

Нагадаємо, в Одесі провели науково-практичну конференцію з питань сучасних стратегій профілактики онкогенних захворювань у дітей. З цієї нагоди понад 800 маленьких містян отримали щеплення від вірусу папіломи людини (ВПЛ).

Також ми писали, що Одеський пологовий будинок №4 отримав нове обладнання. Йдеться про реанімаційні системи, які допоможуть новонародженим у перші дні життя.