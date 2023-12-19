Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі можна буде перевірити судини на муніципальному ангіографі arrow

В Одесі можна буде перевірити судини на муніципальному ангіографі

19 грудня 2023 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі можна буде перевірити судини на муніципальному ангіографі
Ангіограф у лікарні. Фото: Укрінформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській міській лікарні №10 почала працювати сучасна стаціонарна ангіографічна. Вона дозволяє виконувати життєрятувальні інтервенційні втручання при гострому інфаркті міокарда та інсульті.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

Читайте також:

За інформацією мерії, на пристрої вже проведено 24 коронарографії та 20 стентувань у плановому режимі за міською програмою "Здоров'я", а також 42 коронарографії та 17 стентувань. Загалом на ньому може виконуватися до 750 стентувань на рік.

"Встановлення ангіографа забезпечить виконання клінічних маршрутів пацієнтів з інфарктом та інсультом за державною програмою медичних гарантій за договором з НСЗУ та очікувано знизить госпітальну смертність від гострого інфаркту міокарда та інсульту на 15-20%", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, у лікарні створено кабінет телемедицини, що забезпечує надання медичної допомоги пацієнтам, коли відстань є критичним чинником.

Нагадаємо, в Одесі провели науково-практичну конференцію з питань сучасних стратегій профілактики онкогенних захворювань у дітей. З цієї нагоди понад 800 маленьких містян отримали щеплення від вірусу папіломи людини (ВПЛ).

Також ми писали, що Одеський пологовий будинок №4 отримав нове обладнання. Йдеться про реанімаційні системи, які допоможуть новонародженим у перші дні життя.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі