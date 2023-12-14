Понад 800 маленьких одеситів отримали щеплення від ВПЛ

Дитина отримує щеплення. Фото: МОЗ

Сьогодні, 14 грудня, в Одесі провели науково-практичну конференцію з питань сучасних стратегій профілактики онкогенних захворювань у дітей. З цієї нагоди понад 800 маленьких містян отримали щеплення від вірусу папіломи людини (ВПЛ).

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією мерії, цьогоріч в Одесі вперше розпочато вакцинацію дітей від ВПЛ за кошти міського бюджету в рамках реалізації муніципальної програми "Здоров’я".

"Це щеплення є рекомендованим, але не входить до Національного календаря вакцинації в Україні, тому вакцина від ВПЛ, яка є високовартісною, за кошти державного бюджету не закуповується", — йдеться у повідомленні.

Також планується подальше продовження роботи програми безоплатної вакцинації від ВПЛ.

"Наразі дуже багато людей хворіють на онкологічні захворювання, причому значну кількість пацієнтів складають люди молодого віку. Тому міська влада Одеси приділяє значну увагу питанням профілактики онкохвороб, адже захист дітей сьогодні — це внесок у наше здорове майбутнє", — зазначив очільник Департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Левон Нікогосян.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала у низці країн світу новий штам коронавірусу, який отримав назву "Пірола". Він є підштамом "Омікрона", що налічує понад 30 мутацій. Штам "Пірола" може бути ще заразнішим, а перебіг хвороби — ще важчим.