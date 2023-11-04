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Одеситам пропонують безоплатно перевірити своє здоров’я та отримати щеплення — де саме

4 листопада 2023 19:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеситам пропонують безоплатно перевірити своє здоров’я та отримати щеплення — де саме
Лікар робить щеплення. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Завтра, 5 листопада, у парку ім. Горького буде працювати  – "Містечко здоров’я". На локації можна перевірити показники здоров’я, які впливають на виникнення серцево-судинних захворювань, зокрема інсультів. 

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб

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"5 листопада 2023 року в Одесі у парку ім. Горького з 14:00 до 17:00 буде працювати  – "Містечко здоров’я", – йдеться у повідомленні.

Що можна буде перевірити 

  • виміряти артеріальний тиск
  • рівень глюкози в крові
  • отримати консультацію щодо корекції способу життя: як кинути  курити, як правильно харчуватись тощо. 

Також на локації кожний охочий може пройти вакцинацію згідно з календарем профілактичних щеплень, зокрема щепитись від таких хвороб, як:

  • КПК
  • Поліомієліт
  • Гепатит Б
  • Дифтерія 
  • COVID-19
  • Правець

Нагадаємо, коронавірус знову почав заявляти про себе. Так, в Одесі відзначається зростання захворюваності на COVID-19. 

Також ми писали, що в Україні зростає захворюваність на гепатит А. Наразі вірус виявили в кількох областях. Що варто знати, щоб вберегти себе і своїх близьких.

Додамо, Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала у низці країн світу новий штам коронавірусу, який отримав назву "Пірола". Він є підштамом "Омікрона", що налічує понад 30 мутацій. Штам "Пірола" може бути ще заразнішим, а перебіг хвороби — ще важчим.

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