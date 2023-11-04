Одеситам пропонують безоплатно перевірити своє здоров’я та отримати щеплення — де саме

Лікар робить щеплення. Фото: УНІАН

Завтра, 5 листопада, у парку ім. Горького буде працювати – "Містечко здоров’я". На локації можна перевірити показники здоров’я, які впливають на виникнення серцево-судинних захворювань, зокрема інсультів.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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"5 листопада 2023 року в Одесі у парку ім. Горького з 14:00 до 17:00 буде працювати – "Містечко здоров’я", – йдеться у повідомленні.

Що можна буде перевірити

виміряти артеріальний тиск

рівень глюкози в крові

отримати консультацію щодо корекції способу життя: як кинути курити, як правильно харчуватись тощо.

Також на локації кожний охочий може пройти вакцинацію згідно з календарем профілактичних щеплень, зокрема щепитись від таких хвороб, як:

КПК

Поліомієліт

Гепатит Б

Дифтерія

COVID-19

Правець

Нагадаємо, коронавірус знову почав заявляти про себе. Так, в Одесі відзначається зростання захворюваності на COVID-19.

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Додамо, Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала у низці країн світу новий штам коронавірусу, який отримав назву "Пірола". Він є підштамом "Омікрона", що налічує понад 30 мутацій. Штам "Пірола" може бути ще заразнішим, а перебіг хвороби — ще важчим.