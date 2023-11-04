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Одесситам предлагают бесплатно проверить свое здоровье и получить прививку — где именно

4 ноября 2023 19:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесситам предлагают бесплатно проверить свое здоровье и получить прививку — где именно
Врач делает прививку. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Завтра, 5 ноября, в парке им. Горького будет работать — "Городок здоровья". На локации можно проверить показатели здоровья, которые влияют на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульты.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

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"5 ноября 2023 года в Одессе в парке им. Горького с 14:00 до 17:00 будет работать "Городок здоровья", — говорится в сообщении.

Что можно будет проверить

  • Измерить артериальное давление.
  • Уровень глюкозы в крови.
  • Получить консультацию по коррекции образа жизни: как бросить курить, как правильно питаться.

Также на локации каждый желающий может пройти вакцинацию согласно календарю профилактических прививок, в частности прививаться от таких болезней, как:

  • КПК
  • Полиомиелит
  • Гепатит Б
  • Дифтерия
  • COVID-19
  • Проводник

Напомним, коронавирус снова начал заявлять о себе. Так, в Одессе отмечается рост заболеваемости COVID-19.

Также мы писали, что в Украине растет заболеваемость гепатитом А. В настоящее время вирус обнаружили в нескольких областях. Что следует знать, чтобы уберечь себя и своих близких.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала в ряде стран мира новый штамм коронавируса, который получил название "Пирола". Он является подштаммом "Омикрона", насчитывающим более 30 мутаций. Штамм "Пирола" может быть еще более заразным, а течение болезни — еще более тяжелым.

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