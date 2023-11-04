Одесситам предлагают бесплатно проверить свое здоровье и получить прививку — где именно

Врач делает прививку. Фото: УНИАН

Завтра, 5 ноября, в парке им. Горького будет работать — "Городок здоровья". На локации можно проверить показатели здоровья, которые влияют на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульты.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

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"5 ноября 2023 года в Одессе в парке им. Горького с 14:00 до 17:00 будет работать "Городок здоровья", — говорится в сообщении.

Что можно будет проверить

Измерить артериальное давление.

Уровень глюкозы в крови.

Получить консультацию по коррекции образа жизни: как бросить курить, как правильно питаться.

Также на локации каждый желающий может пройти вакцинацию согласно календарю профилактических прививок, в частности прививаться от таких болезней, как:

КПК

Полиомиелит

Гепатит Б

Дифтерия

COVID-19

Проводник

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