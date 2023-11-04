Одесситам предлагают бесплатно проверить свое здоровье и получить прививку — где именно
Завтра, 5 ноября, в парке им. Горького будет работать — "Городок здоровья". На локации можно проверить показатели здоровья, которые влияют на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульты.
Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.
"5 ноября 2023 года в Одессе в парке им. Горького с 14:00 до 17:00 будет работать "Городок здоровья", — говорится в сообщении.
Что можно будет проверить
- Измерить артериальное давление.
- Уровень глюкозы в крови.
- Получить консультацию по коррекции образа жизни: как бросить курить, как правильно питаться.
Также на локации каждый желающий может пройти вакцинацию согласно календарю профилактических прививок, в частности прививаться от таких болезней, как:
- КПК
- Полиомиелит
- Гепатит Б
- Дифтерия
- COVID-19
- Проводник
Напомним, коронавирус снова начал заявлять о себе. Так, в Одессе отмечается рост заболеваемости COVID-19.
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