Более 800 маленьких одесситов получили прививку от ВПЧ

Ребенок получает прививку. Фото: МОЗ

Сегодня, 14 декабря, в Одессе была проведена научно-практическая конференция по вопросам современных стратегий профилактики онкогенных заболеваний у детей. По этому случаю более 800 маленьких горожан получили прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ).

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, в Одессе впервые начата вакцинация детей от ВПЧ за средства городского бюджета в рамках реализации муниципальной программы "Здоровье".

"Эта прививка рекомендована, но не входит в Национальный календарь вакцинации в Украине, поэтому вакцина от ВПЧ, которая является высокостоящей, за средства государственного бюджета не закупается", — говорится в сообщении.

Также планируется дальнейшее продолжение работы программы безвозмездной вакцинации от ВПЧ.

"Сейчас очень многие люди болеют онкологическими заболеваниями, причем значительное количество пациентов составляют люди молодого возраста. Поэтому городские власти Одессы уделяют значительное внимание вопросам профилактики онкоболезней, ведь защита детей сегодня — это вклад в наше здоровое будущее", — отметил глава Департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала в ряде стран мира новый штамм коронавируса, получивший название "Пирола". Он является подштаммом "Омикрона", насчитывающим более 30 мутаций. Штамм "Пирола" может быть еще более заразным, а течение болезни — еще более тяжелым.