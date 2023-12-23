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В Одесской ОВА задумались о спортсменах — подробности

23 декабря 2023 19:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской ОВА задумались о спортсменах — подробности
Спорткомплекс "Олимпиец" в Одессе. Фото: НОК в Одесской области
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Инициатива по запуску в Одессе Олимпийца уже нашла признание среди бегунов и спортсменов. 14 декабря на территории спорткомплекса даже провели областные олимпийские соревнования. Сейчас в планах переговоры по получению части земли для строительства временной спортивной инфраструктуры.

Об этом во время итогового годового пресс брифинга рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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"Договариваюсь с Министерством здравоохранения по поводу санатория Аркадия, чтобы нам дали часть земли, а мы возведем временное спортивное сооружение. Если нам федерации будут платить средства и будут использовать эту площадку, это будет оставаться здесь и мы будем развивать", — сказал руководитель. ОВА.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Олег Кипер добавил, что это инициатива, предусматривающая создание футбольного поля и баскетбольной площадки. Таким образом область хочет заняться развитием спорта.

"Сегодня ездят все во Львов. Львов, куда и так смещены все центры предпринимательской деятельности, забирает у нас последнее – спортсменов", — отметил Олег Кипер.

Перспективы Дворца спорта

Относительно одесского Дворца спорта Олег Кипер отметил, что сейчас он в аренде у херсонцев. В настоящее время ОВА им помогает, чтобы они вышли на самоокупаемость.

"Мы помогаем им, на средства областного бюджета покрываем коммунальные платежи", — отметил глава ОВА.

Напомним, после ряда скандалов в Одесском областном центре психического здоровья была проведена проверка Департаментом здравоохранения. По результатам которой руководитель Оксана Денисенко написала заявление на увольнение, а документы уже переданы в правоохранительные органы.

Также мы писали, что в Одессе может уменьшиться численность муниципального караула. Комиссия областной военной администрации продолжает рассматривать этот вопрос и вскоре сможет принять решение.

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