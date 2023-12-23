В Одесской ОВА задумались о спортсменах — подробности
Инициатива по запуску в Одессе Олимпийца уже нашла признание среди бегунов и спортсменов. 14 декабря на территории спорткомплекса даже провели областные олимпийские соревнования. Сейчас в планах переговоры по получению части земли для строительства временной спортивной инфраструктуры.
Об этом во время итогового годового пресс брифинга рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"Договариваюсь с Министерством здравоохранения по поводу санатория Аркадия, чтобы нам дали часть земли, а мы возведем временное спортивное сооружение. Если нам федерации будут платить средства и будут использовать эту площадку, это будет оставаться здесь и мы будем развивать", — сказал руководитель. ОВА.
Олег Кипер добавил, что это инициатива, предусматривающая создание футбольного поля и баскетбольной площадки. Таким образом область хочет заняться развитием спорта.
"Сегодня ездят все во Львов. Львов, куда и так смещены все центры предпринимательской деятельности, забирает у нас последнее – спортсменов", — отметил Олег Кипер.
Перспективы Дворца спорта
Относительно одесского Дворца спорта Олег Кипер отметил, что сейчас он в аренде у херсонцев. В настоящее время ОВА им помогает, чтобы они вышли на самоокупаемость.
"Мы помогаем им, на средства областного бюджета покрываем коммунальные платежи", — отметил глава ОВА.
Напомним, после ряда скандалов в Одесском областном центре психического здоровья была проведена проверка Департаментом здравоохранения. По результатам которой руководитель Оксана Денисенко написала заявление на увольнение, а документы уже переданы в правоохранительные органы.
Также мы писали, что в Одессе может уменьшиться численность муниципального караула. Комиссия областной военной администрации продолжает рассматривать этот вопрос и вскоре сможет принять решение.
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