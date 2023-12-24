Одесчина комплектует мобильные огневые группы для дополнительной защиты неба, — ОВА

Мобильные огневые группы. Фото: facebook

В Одесской области активно комплектуют дополнительные мобильные ПВО, для оперативного реагирования на дроновые угрозы. Однако существуют сложности с закупкой пикапов для групп.

Об этом во время итогового годового пресс-брифинга рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Усиление ПВО в Одесской области

После летних разрушительных российских атак на Одесчину "защиту неба" значительно усилили. Воздушная оборона региона почти ежедневно укрепляется, а количество мобильных огневых групп растет.

"Ситуация в Одесской области сегодня намного лучше, чем была раньше. Мы в разы увеличили численность мобильных огневых групп. Это на нашей шее, скажем так. Мы их полностью обеспечиваем и закупаем для их работы пикапы. Покупаем подержанные, потому что это 10-12 тыс. евро за пикап, тогда как новый стоит более 40 тыс. евро. Нам лучше же купить 3-4 подержанных за такие деньги", — отметил Олег Кипер.

Однако, как отметил глава ОВА, существуют сложности с закупкой пикапов для этих огневых групп. В Европе становится сложно купить подержанное авто, а из-за большого спроса значительно растут цены.

Маршрут вражеских дронов

Кроме того, Одесская область — самая большая в Украине, поэтому очень трудно перекрыть всю береговую линию от российских ракет и дронов. Тем более что БПЛА иногда заходят с территорий соседних государств.

"У нас были случаи, когда дроны в Измаил залетали через Румынию. Некоторые шли по Молдове, мы их даже не видели. Заходили из-за спины. Некоторые даже не успевали заходить — падали на румынской территории", — рассказал глава ОВА.

Напомним, в Одесской области в последнее время объявляли очень много тендеров, в уместности которых усомнились в ОВА. В частности, речь идет о сотнях тысяч гривен на рождественские подарки, которые объявляли в некоторых громадах региона. В настоящее время идет их изучение.