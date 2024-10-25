Кіпер розповів про роль Одещини у Плані перемоги

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер дає інтерв'ю. Фото: Новини.LІVE

Громади Одещини звертаються до міжнародних міжнародних партнерів і міст-побратимів із закликом підтримати План перемоги України на всіх рівнях. Таке рішення вже ухвалила Одеська міськрада. Найближчим часом до неї приєднаються Одеська обласна та інші місцеві ради.

Про це стало відомо під час розширеного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові Україні.

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В Одеській ОВА зазначили, що реалізація Плану перемоги — це сьогодні пріоритетна задача, яка забезпечить мирне майбутнє.

"Допомога нашим Збройним Силам, економічна підтримка. І між цим всім треба знайти всі мостики для того, щоб це все зробити. Сьогодні отакі складні для країни час. І ви щодня самі чуєте і вибухи, і ви самі бачите, що до цього часу гине багато цивільних людей. Тому це основні наші вимоги — зберегти наших людей", — зазначив начальник ОВА Олег Кіпер.

Він наголосив, що Одеська область відіграє ключову роль у підтримці національної стійкості.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав український План перемоги дуже реалістичним. Докладніше про цей План — у нашому матеріалі.