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Одесчина играет ключевую роль в Плане победы, — Кипер.

25 октября 2024 16:22
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Кипер рассказал о роли Одесской области в Плане победы
Начальник Одесской ОВА Олег Кипер дает интервью. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Громады Одесчины обращаются к международным партнерам и городам-побратимам с призывом поддержать План победы Украины на всех уровнях. Такое решение уже принял Одесский горсовет. В ближайшее время к нему присоединятся Одесский областной и другие местные советы.

Об этом стало известно во время расширенного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

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В Одесской ОВА отметили, что реализация Плана победы — сегодня приоритетная задача, которая обеспечит мирное будущее.

"Помощь нашим Вооруженным силам, экономическая поддержка. И между этим всем нужно найти все мостики для того, чтобы это все сделать. Сегодня такое сложное для страны время. И вы каждый день сами слышите взрывы, и вы сами видите, что до сих пор погибает" много гражданских людей. Поэтому это основные наши требования — сохранить наших людей", — отметил начальник ОВА Олег Кипер.

Он отметил, что Одесская область играет ключевую роль в поддержке национальной стойкости.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал украинский План победы очень реалистичным. Подробнее об этом Плане — в нашем материале.

Одесса Олег Кипер Одесская область План победы Украины Одесская ОГА

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17:31 Усик объяснил, каким будет его реванш с Фьюри

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

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