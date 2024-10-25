Кипер рассказал о роли Одесской области в Плане победы

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер дает интервью. Фото: Новини.LIVE

Громады Одесчины обращаются к международным партнерам и городам-побратимам с призывом поддержать План победы Украины на всех уровнях. Такое решение уже принял Одесский горсовет. В ближайшее время к нему присоединятся Одесский областной и другие местные советы.

Об этом стало известно во время расширенного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

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В Одесской ОВА отметили, что реализация Плана победы — сегодня приоритетная задача, которая обеспечит мирное будущее.

"Помощь нашим Вооруженным силам, экономическая поддержка. И между этим всем нужно найти все мостики для того, чтобы это все сделать. Сегодня такое сложное для страны время. И вы каждый день сами слышите взрывы, и вы сами видите, что до сих пор погибает" много гражданских людей. Поэтому это основные наши требования — сохранить наших людей", — отметил начальник ОВА Олег Кипер.

Он отметил, что Одесская область играет ключевую роль в поддержке национальной стойкости.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал украинский План победы очень реалистичным. Подробнее об этом Плане — в нашем материале.