Чому в Одеській області найскладніша ситуація зі світлом

Росія знову масовано б’є по енергетичних об’єктах у кількох регіонах України, зокрема в Одеській області. Саме тут ситуація з електропостачанням одна з найскладніших. Росіяни намагаються локально "вибивати" енергетику й створювати окремі блекаутні зони, як це сталося в Одесі та області у ніч на 13 грудня. Подібний сценарій теоретично може повторитися й в інших регіонах.

Про це в ефірі День.LIVE розповів співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Ситуація в енергосистемі

Юрій Корольчук пояснює, що складна ситуація в Одеській області має кілька причин. Перша — різке зростання кількості ударів саме по енергетичній інфраструктурі. Російська армія цілеспрямовано атакує підстанції та вузли розподілу електроенергії, що ускладнює навіть тимчасове відновлення світла. Друга причина — відсутність власної потужної генерації. В області фактично немає значного виробництва електроенергії, тому її потрібно постійно подавати з інших регіонів. Через це будь-яке пошкодження мережі призводить до тривалих і нерівномірних відключень, коли світло може з’являтися лише на кілька годин або зникати без чіткого графіка.

"Одеський регіон є слабким у частині власної генерації електроенергії. Тут фактично немає значного виробництва, а будь-які системні удари по підстанціях одразу дають тривалий ефект. Навіть за наявності графіків світло може з’являтися дуже нерівномірно", — пояснив Юрій Корольчук.

Крім того, велику роль в обстрілах Одещини відіграє портова інфраструктура, яка потребує стабільного електропостачання, адже від цього залежить експорт і робота критичних об’єктів. Це додатково навантажує енергосистему регіону і робить її більш вразливою до атак. Юрій Корольчук застерігає, що за умови системних і масованих ударів подібна ситуація теоретично може виникнути і в інших "слабких" регіонах, зокрема в Київській чи Харківській областях. Навіть попри наявність децентралізованих генераційних установок, усе залежить від стану підстанцій і мереж. Водночас експерт сподівається, що робота ППО не дозволить реалізувати такий сценарій у повному обсязі.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що українцям менше вимикатимуть світло з 24 грудня. Також ми писали про те, скільки платитимуть УБД за світло у 2026 році.