Україна
Відключення світла в Одесі та області — велика кількість аварій

Відключення світла в Одесі та області — велика кількість аварій

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 10:52
Відключення світла на Одещині: аварії та наслідки атак
Фахівці ремонтують електропостачання після атаки РФ. Фото ілюстративне: ДТЕК

Ситуація зі світлом в Одеській області залишається вкрай складною. Після нічної атаки Росії частина регіону наразі без електропостачання. Енергетики працюють у посиленому режимі, але відновлення йде не так швидко, як хотілося б. Мешканців просять бути готовими до нових відключень.

Про це повідомили в Укренерго.



Атаки на енергетику

В "Укренерго" повідомили, що вночі ворог атакував енергооб’єкти одразу в кількох регіонах України. Унаслідок ударів на ранок зафіксували знеструмлення значної кількості абонентів в Одеській області. Аварійно-відновлювальні роботи вже стартували, фахівці намагаються якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Водночас енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Мешканців закликають стежити за офіційними повідомленнями своїх операторів системи розподілу та обленерго.

Аварії в мережі

У ДТЕК додали, що через перевантаження підстанцій і ліній у частині Одеси можливі вимушені мережеві обмеження. Такі відключення застосовують, щоб не допустити масштабних аварій. Споживачів просять не вмикати всі електроприлади одночасно, а робити це по черзі — це допоможе зберегти стабільність мережі.

Крім того, у частині Одеського, Пересипського та Білгород-Дністровського районів світло зникло через локальні аварії в мережі. Ремонтні бригади вже працюють на місцях, але строки відновлення можуть змінюватися.

Нагадаємо, ми повідомляли, що з 24 грудня скоротяться графіки відключень світла. Також ми писали про те, чому лічильники накручують кіловати без світла.

Одеса аварія Одеська область Новини Одеси відключення світла світло
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
