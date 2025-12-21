Аварійні відключення світла в Одесі та області 22 грудня

Відключення світла в Одесі — які прогнози на завтра
На Одещині завтра, 22 грудня, знову будуть діяти аварійні відключення електроенергії. Причиною є складна ситуація в енергосистемі після масованих атак по об’єктах інфраструктури.
Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.
Аварійні відключення світла
Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні ввели аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.
Графіки відключення світла в Одесі
Якщо ситуація змінить на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, школи Одеси переходять на дистанційку з 22 грудня і до зимових канікул. Також ми писали, що в Одесі пропонують побудувати наземне метро.
