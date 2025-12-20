Відео
Головна Одеса Одеса без світла — як діятимуть відключення завтра

Одеса без світла — як діятимуть відключення завтра

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 20:52
Аварійні відключення світла на Одещині 21 грудня: що відомо
Блекаут в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через складну ситуацію в енергосистемі на Одещині завтра, 21 грудня, застосовуватимуть аварійні відключення світла. У регіоні діятимуть екстрені обмеження, які не передбачають чіткого графіка.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Читайте також:

Аварійні відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні ввели аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію. 

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація змінить на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, якою буде вартість світла в січні для одеситів. Також писали, що буде з тарифами на воду у січні в Одесі.  

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
