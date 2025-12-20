Денний удар по Одещині — частина регіону знову без світла

Зруйнована підстанція на Одещині. Фото ілюстративне: ДТЕК

Удень 20 грудня росіяни обстрілами пошкодили черговий енергетичний об’єкт в Одеському районі. Без електрики залишилася частина мешканців.

Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

Удар по енергооб'єкту на Одещині

За їхніми даними, росіяни атакували енергетичний об’єкт іншої компанії на Одещині. Унаслідок удару частина жителів Одеського району тимчасово залишилася без світла.

Після відбою повітряної тривоги фахівці ДТЕК Одеські електромережі розпочнуть відновлювальні роботи. Енергетики планують якнайшвидше перезаживити об’єкти критичної інфраструктури та повернути електропостачання клієнтам за тимчасовими схемами.

У ДТЕК пояснили, що атаки на енергетичні об’єкти тривають, тому роботи виконують з урахуванням безпекової ситуації. Енергетики працюють цілодобово, щоб утримати стабільне електропостачання та мінімізувати наслідки обстрілів для мешканців регіону.

