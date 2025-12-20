Відео
Головна Одеса Росія сьогодні ударила по енергетиці — частина Одещини без світла

Росія сьогодні ударила по енергетиці — частина Одещини без світла

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 15:55
Денний удар по Одещині — частина регіону знову без світла
Зруйнована підстанція на Одещині. Фото ілюстративне: ДТЕК

Удень 20 грудня росіяни обстрілами пошкодили черговий енергетичний об’єкт в Одеському районі. Без електрики залишилася частина мешканців.

Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

Читайте також:

Удар по енергооб'єкту на Одещині

За їхніми даними, росіяни атакували енергетичний об’єкт іншої компанії на Одещині. Унаслідок удару частина жителів Одеського району тимчасово залишилася без світла.

Після відбою повітряної тривоги фахівці ДТЕК Одеські електромережі розпочнуть відновлювальні роботи. Енергетики планують якнайшвидше перезаживити об’єкти критичної інфраструктури та повернути електропостачання клієнтам за тимчасовими схемами.

У ДТЕК пояснили, що атаки на енергетичні об’єкти тривають, тому роботи виконують з урахуванням безпекової ситуації. Енергетики працюють цілодобово, щоб утримати стабільне електропостачання та мінімізувати наслідки обстрілів для мешканців регіону.

Нагадаємо, сьогодні вранці зафіксували повторні влучання російських дронів по порту Південний, зокрема по резервуарних об’єктах. Також ми писали, коли відновлять міст у Маяках на Одещині.

Одеса електроенергія Одеська область Новини Одеси відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
