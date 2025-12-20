Видео
Главная Одесса Россия сегодня ударила по энергетике — часть Одесчины без света

Россия сегодня ударила по энергетике — часть Одесчины без света

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 15:55
Дневной удар по Одесской области - часть региона снова без света
Разрушенная подстанция в Одесской области. Фото иллюстративное: ДТЭК

Днем 20 декабря россияне обстрелами повредили очередной энергетический объект в Одесском районе. Без электричества осталась часть жителей.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Читайте также:

Удар по энергообъекту в Одесской области

По их данным, россияне атаковали энергетический объект другой компании в Одесской области. В результате удара часть жителей Одесского района временно осталась без света.

После отбоя воздушной тревоги специалисты ДТЭК Одесские электросети начнут восстановительные работы. Энергетики планируют как можно быстрее перезаживить объекты критической инфраструктуры и вернуть электроснабжение клиентам по временным схемам.

В ДТЭК объяснили, что атаки на энергетические объекты продолжаются, поэтому работы выполняют с учетом ситуации с безопасностью. Энергетики работают круглосуточно, чтобы удержать стабильное электроснабжение и минимизировать последствия обстрелов для жителей региона.

Напомним, сегодня утром зафиксировали повторные попадания российских дронов по порту Южный, в частности по резервуарным объектам. Также мы писали, когда восстановят мост в Маяках в Одесской области.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
