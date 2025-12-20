Видео
Главная Одесса Одесса без света — как будут действовать отключения завтра

Одесса без света — как будут действовать отключения завтра

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 20:52
Аварийные отключения света в Одесской области 21 декабря: что известно
Блэкаут в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Одесской области завтра, 21 декабря, будут применять аварийные отключения света. В регионе будут действовать экстренные ограничения, которые не предусматривают четкого графика.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Читайте также:

Аварийные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе ввели аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменит к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, какой будет стоимость света в январе для одесситов. Также писали, что будет с тарифами на воду в январе в Одессе.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света блэкаут графики отключений света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
