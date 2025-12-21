Аварийные отключения света в Одессе и области 22 декабря

Блэкаут в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области завтра, 22 декабря, снова будут действовать аварийные отключения электроэнергии. Причиной является сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак по объектам инфраструктуры.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама

Читайте также:

Аварийные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе ввели аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменит к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, школы Одессы переходят на дистанционку с 22 декабря и до зимних каникул. Также мы писали, что в Одессе предлагают построить наземное метро..