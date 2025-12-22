Отключение света в Одесской области: аварии и последствия атак

Специалисты ремонтируют электроснабжение после атаки РФ. Фото иллюстративное: ДТЭК

Ситуация со светом в Одесской области остается крайне сложной. После ночной атаки России часть региона пока без электроснабжения. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление идет не так быстро, как хотелось бы. Жителей просят быть готовыми к новым отключениям.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Атаки на энергетику

В "Укрэнерго" сообщили, что ночью враг атаковал энергообъекты сразу в нескольких регионах Украины. В результате ударов на утро зафиксировали обесточивание значительного количества абонентов в Одесской области. Аварийно-восстановительные работы уже стартовали, специалисты пытаются как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу.

В то же время энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться. Жителей призывают следить за официальными сообщениями своих операторов системы распределения и облэнерго.

Аварии в сети

В ДТЭК добавили, что из-за перегрузки подстанций и линий в части Одессы возможны вынужденные сетевые ограничения. Такие отключения применяют, чтобы не допустить масштабных аварий. Потребителей просят не включать все электроприборы одновременно, а делать это по очереди — это поможет сохранить стабильность сети.

Кроме того, в части Одесского, Пересыпского и Белгород-Днестровского районов свет пропал из-за локальных аварий в сети. Ремонтные бригады уже работают на местах, но сроки восстановления могут меняться.

Напомним, мы сообщали, что с 24 декабря сократятся графики отключений света. Также мы писали о том, почему счетчики накручивают киловатты без света.