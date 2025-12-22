Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Отключения света в Одессе и области — большое количество аварий

Отключения света в Одессе и области — большое количество аварий

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 10:52
Отключение света в Одесской области: аварии и последствия атак
Специалисты ремонтируют электроснабжение после атаки РФ. Фото иллюстративное: ДТЭК

Ситуация со светом в Одесской области остается крайне сложной. После ночной атаки России часть региона пока без электроснабжения. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление идет не так быстро, как хотелось бы. Жителей просят быть готовыми к новым отключениям.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

Атаки на энергетику

В "Укрэнерго" сообщили, что ночью враг атаковал энергообъекты сразу в нескольких регионах Украины. В результате ударов на утро зафиксировали обесточивание значительного количества абонентов в Одесской области. Аварийно-восстановительные работы уже стартовали, специалисты пытаются как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу.

В то же время энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться. Жителей призывают следить за официальными сообщениями своих операторов системы распределения и облэнерго.

Аварии в сети

В ДТЭК добавили, что из-за перегрузки подстанций и линий в части Одессы возможны вынужденные сетевые ограничения. Такие отключения применяют, чтобы не допустить масштабных аварий. Потребителей просят не включать все электроприборы одновременно, а делать это по очереди — это поможет сохранить стабильность сети.

Кроме того, в части Одесского, Пересыпского и Белгород-Днестровского районов свет пропал из-за локальных аварий в сети. Ремонтные бригады уже работают на местах, но сроки восстановления могут меняться.

Напомним, мы сообщали, что с 24 декабря сократятся графики отключений света. Также мы писали о том, почему счетчики накручивают киловатты без света.

Одесса авария Одесская область Новости Одессы отключения света свет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации