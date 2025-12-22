Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесчина наиболее уязвимый регион для атак на свет — причины

Одесчина наиболее уязвимый регион для атак на свет — причины

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 15:44
Почему в Одесской области самая сложная ситуация со светом
Разрушенная станция из-за обстрелов. Фото иллюстративное: ДТЭК

Россия снова массированно бьет по энергетическим объектам в нескольких регионах Украины, в частности в Одесской области. Именно здесь ситуация с электроснабжением одна из самых сложных. Россияне пытаются локально "выбивать" энергетику и создавать отдельные блэкаутные зоны, как это произошло в Одессе и области в ночь на 13 декабря. Подобный сценарий теоретически может повториться и в других регионах.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Реклама
Читайте также:

Ситуация в энергосистеме

Юрий Корольчук объясняет, что сложная ситуация в Одесской области имеет несколько причин. Первая — резкий рост количества ударов именно по энергетической инфраструктуре. Российская армия целенаправленно атакует подстанции и узлы распределения электроэнергии, что затрудняет даже временное восстановление света. Вторая причина — отсутствие собственной мощной генерации. В области фактически нет значительного производства электроэнергии, поэтому ее нужно постоянно подавать из других регионов. Из-за этого любое повреждение сети приводит к длительным и неравномерным отключениям, когда свет может появляться лишь на несколько часов или исчезать без четкого графика.

"Одесский регион является слабым в части собственной генерации электроэнергии. Здесь фактически нет значительного производства, а любые системные удары по подстанциям сразу дают длительный эффект. Даже при наличии графиков свет может появляться очень неравномерно", — пояснил Юрий Корольчук.

Кроме того, большую роль в обстрелах Одесской области играет портовая инфраструктура, которая нуждается в стабильном электроснабжении, ведь от этого зависит экспорт и работа критических объектов. Это дополнительно нагружает энергосистему региона и делает ее более уязвимой к атакам. Юрий Корольчук предостерегает, что при условии системных и массированных ударов подобная ситуация теоретически может возникнуть и в других "слабых" регионах, в частности в Киевской или Харьковской областях. Даже несмотря на наличие децентрализованных генерационных установок, все зависит от состояния подстанций и сетей. В то же время эксперт надеется, что работа ПВО не позволит реализовать такой сценарий в полном объеме.

Напомним, мы сообщали о том, что украинцам меньше будут выключать свет с 24 декабря. Также мы писали о том, сколько будут платить УБД за свет в 2026 году.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы энергосистема свет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации