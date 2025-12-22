Почему в Одесской области самая сложная ситуация со светом

Разрушенная станция из-за обстрелов. Фото иллюстративное: ДТЭК

Россия снова массированно бьет по энергетическим объектам в нескольких регионах Украины, в частности в Одесской области. Именно здесь ситуация с электроснабжением одна из самых сложных. Россияне пытаются локально "выбивать" энергетику и создавать отдельные блэкаутные зоны, как это произошло в Одессе и области в ночь на 13 декабря. Подобный сценарий теоретически может повториться и в других регионах.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Ситуация в энергосистеме

Юрий Корольчук объясняет, что сложная ситуация в Одесской области имеет несколько причин. Первая — резкий рост количества ударов именно по энергетической инфраструктуре. Российская армия целенаправленно атакует подстанции и узлы распределения электроэнергии, что затрудняет даже временное восстановление света. Вторая причина — отсутствие собственной мощной генерации. В области фактически нет значительного производства электроэнергии, поэтому ее нужно постоянно подавать из других регионов. Из-за этого любое повреждение сети приводит к длительным и неравномерным отключениям, когда свет может появляться лишь на несколько часов или исчезать без четкого графика.

"Одесский регион является слабым в части собственной генерации электроэнергии. Здесь фактически нет значительного производства, а любые системные удары по подстанциям сразу дают длительный эффект. Даже при наличии графиков свет может появляться очень неравномерно", — пояснил Юрий Корольчук.

Кроме того, большую роль в обстрелах Одесской области играет портовая инфраструктура, которая нуждается в стабильном электроснабжении, ведь от этого зависит экспорт и работа критических объектов. Это дополнительно нагружает энергосистему региона и делает ее более уязвимой к атакам. Юрий Корольчук предостерегает, что при условии системных и массированных ударов подобная ситуация теоретически может возникнуть и в других "слабых" регионах, в частности в Киевской или Харьковской областях. Даже несмотря на наличие децентрализованных генерационных установок, все зависит от состояния подстанций и сетей. В то же время эксперт надеется, что работа ПВО не позволит реализовать такой сценарий в полном объеме.

