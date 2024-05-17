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Одещина під атакою окупантів — в регіоні лунають вибухи

17 травня 2024 16:49
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одещина під атакою окупантів — в регіоні лунають вибухи
В Одесі і області лунаються вибухи. Ілюстративне фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Серія гучних вибухів пролунала знову в Одеській області 17 травня. Наразі оголошено повітряну тривогу у зв'язку із загрозою балістики з півдня, вже вдруге за добу ворог продовжує атакувати регіон.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.
 

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Вибухи в Одесі 17 травня
Вибухи в Одесі. Фото: скриншот

Вибухи в Одесі 17 травня

В області було чути серію потужних вибухів близько 16:00. В регіоні наразі існує загроза балістичного ураження — у Повітряних Силах попереджали про пуски ракет у напрямку регіону.

Ракети на Одесу 17 травня
Допис від ПС. Фото: скриншот

 

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає жителів Одеси та Одеського району бути у безпечних місцях до відбою. Моніторингові канали повідомили про роботу систем протиповітряної оборони.

 

Вибухи в Одесі зараз, 17 травня
Допис Кіпера. Фото: скриншот
Працює ППО
Повідомлення моніторингових каналів. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних та східних областей України. Сигнал небезпеки лунає у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській областях, а також на території Донеччини, Луганщини й тимчасово окупованого Криму. 

Одещина під атакою окупантів — в регіоні лунають вибухи - фото 5
Оголошена повітряна тривога зараз, 17 травня. Фото: alerts.in.ua

Бомбосховища в Одесі 

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що вибухи жителі Одеси вже чули сьогодні, 17 травня. Ворог атакував регіон балістикою, була оголошена повітряна тривога.

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