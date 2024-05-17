Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесчина под атакой оккупантов — в регионе раздаются взрывы arrow

Одесчина под атакой оккупантов — в регионе раздаются взрывы

17 мая 2024 16:49
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесчина под атакой оккупантов — в регионе раздаются взрывы
В Одессе и области раздаются взрывы. Иллюстративное фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Серия громких взрывов прогремела в Одесской области снова, 17 мая. В настоящее время объявлена воздушная тревога в связи с угрозой баллистики с юга уже второй раз за сутки — враг продолжает атаковать регион.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

Читайте также:
Взрывы в Одессе 17 мая
Взрывы в Одессе. Фото: скриншот

Взрывы в Одессе 17 мая

В области было слышно серию мощных взрывов около 16:00. В регионе существует угроза баллистического поражения — в Воздушных Силах предупреждали о пусках ракет в направлении региона.

Ракеты на Одессу 17 мая
Сообщение от ПС. Фото: скриншот

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Одессы и Одесского района находиться в безопасных местах к отбою. Мониторинговые каналы сообщили о работе систем противовоздушной обороны.

Взрывы в Одессе сейчас, 17 мая
Сообщение Кипера. Фото: скриншот
Работает ПВО
Сообщения мониторинговых каналов. Фото: скриншот

Где раздается тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных и восточных областей Украины. Сигнал опасности раздается в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской областях, а также на территории Донбасса, Луганщины и временно оккупированного Крыма.

Одесчина под атакой оккупантов — в регионе раздаются взрывы - фото 5
Объявлена воздушная тревога сейчас, 17 мая. Фото: alerts.in.ua

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, взрывы жители Одессы уже слышали сегодня, 17 мая. Враг атаковал регион баллистикой – была объявлена воздушная тревога.

Одесса
война
российские войска
Одесская область
Новости Одессы
воздушная тревога
атака
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников