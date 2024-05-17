Одесчина под атакой оккупантов — в регионе раздаются взрывы

В Одессе и области раздаются взрывы. Иллюстративное фото: скриншот

Серия громких взрывов прогремела в Одесской области снова, 17 мая. В настоящее время объявлена воздушная тревога в связи с угрозой баллистики с юга уже второй раз за сутки — враг продолжает атаковать регион.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Взрывы в Одессе. Фото: скриншот

Взрывы в Одессе 17 мая

В области было слышно серию мощных взрывов около 16:00. В регионе существует угроза баллистического поражения — в Воздушных Силах предупреждали о пусках ракет в направлении региона.

Сообщение от ПС. Фото: скриншот

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Одессы и Одесского района находиться в безопасных местах к отбою. Мониторинговые каналы сообщили о работе систем противовоздушной обороны.

Сообщение Кипера. Фото: скриншот

Сообщения мониторинговых каналов. Фото: скриншот

Где раздается тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных и восточных областей Украины. Сигнал опасности раздается в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской областях, а также на территории Донбасса, Луганщины и временно оккупированного Крыма.

Объявлена воздушная тревога сейчас, 17 мая. Фото: alerts.in.ua

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.



Напомним, взрывы жители Одессы уже слышали сегодня, 17 мая. Враг атаковал регион баллистикой – была объявлена воздушная тревога.