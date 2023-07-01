На Одещині комфортно відкрити власний бізнес

Створення нового проєкту. Фото: pixabay

У одеситів великі шанси вдало розпочати власну справу. Адже у регіоні одні з найкомфортніших умов для ведення бізнесу в Україні.

Про це Новини.LIVE дізналися з Восьмого всеукраїнського муніципального опитування.

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Найлегше вести бізнес в Ужгороді. Так вважають 8% опитаних людей. А до п'ятірки міст, жителі яких вважають, що там надзвичайно комфортно займатися підприємницькою діяльністю також увійшли:

Київ (7% — відмінно, 24% — добре);

Одеса (7% — відмінно, 24% — добре);

Харків (7% — відмінно, 24% — добре);

Луцьк (5% — відмінно, 42% — добре).

Зазначимо, що останнє місце у рейтингу зайняв Кропивницький. Там власну справу відкрити легко виходить лише в 1% опитаних. Також майже неможливо вести бізнес у Сумах, Запоріжжі, Чернігові та Тернополі.

У Центрі аналізу та соціологічних досліджень наголошують, що в опитуванні брали участь жителі 21 обласного центру, крім тимчасово окупованих територій і Херсона, де не було можливості провести опитування з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у світлі нещодавнього прийнятого наказу військовим керівництвом регіону, який обмежує години роботи розважальних та харчових закладів, мер Одеси зустрівся з підприємцями, чия діяльність спрямована на ранковий час. Бізнесмени попросили переглянути це рішення.