На Одещині комфортно відкрити власний бізнес

Одещина — серед лідерів комфортних регіонів для ведення бізнесу
У одеситів великі шанси вдало розпочати власну справу. Адже у регіоні одні з найкомфортніших умов для ведення бізнесу в Україні.
Про це Новини.LIVE дізналися з Восьмого всеукраїнського муніципального опитування.
Хто серед лідерів
Найлегше вести бізнес в Ужгороді. Так вважають 8% опитаних людей. А до п'ятірки міст, жителі яких вважають, що там надзвичайно комфортно займатися підприємницькою діяльністю також увійшли:
Київ (7% — відмінно, 24% — добре);
Одеса (7% — відмінно, 24% — добре);
Харків (7% — відмінно, 24% — добре);
Луцьк (5% — відмінно, 42% — добре).
Зазначимо, що останнє місце у рейтингу зайняв Кропивницький. Там власну справу відкрити легко виходить лише в 1% опитаних. Також майже неможливо вести бізнес у Сумах, Запоріжжі, Чернігові та Тернополі.
У Центрі аналізу та соціологічних досліджень наголошують, що в опитуванні брали участь жителі 21 обласного центру, крім тимчасово окупованих територій і Херсона, де не було можливості провести опитування з міркувань безпеки.
Нагадаємо, у світлі нещодавнього прийнятого наказу військовим керівництвом регіону, який обмежує години роботи розважальних та харчових закладів, мер Одеси зустрівся з підприємцями, чия діяльність спрямована на ранковий час. Бізнесмени попросили переглянути це рішення.