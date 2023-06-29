Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Труханов вважає, що розважальні заклади можуть відчинятися о 7 ранку arrow

Труханов вважає, що розважальні заклади можуть відчинятися о 7 ранку

29 червня 2023 13:35
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Труханов вважає, що розважальні заклади можуть відчинятися о 7 ранку
Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У світлі нещодавнього прийнятого наказу військовим керівництвом регіону, який обмежує години роботи розважальних та харчових закладів, мер Одеси, зустрівся з підприємцями, чия діяльність спрямована на ранковий час. Бізнесмени попросили переглянути дане рішення.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

Було прийнято рішення написати спільного листа до військової адміністрації — з пропозицією дозволити відчиняти заклади не о 9:00, а о 7 ранку. 

"Розуміє, що це було зроблено з міркувань безпеки під час воєнного стану. Зараз ми отримуємо багато звернень від підприємців бізнес яких орієнтований на ранковий час. Вважаю, що цей крок не вплине на безпеку одеситів, проте дасть можливість бізнесу працювати та розвивати економіку міста і країни", — додав мер

Нагадаємо, в Одесі існує проблема із закладами, які продають алкогольні напої неповнолітнім. Їх Геннадій Труханов назвав "внутрішнім ворогом". За його словами такий злочин має жорстко каратись, а всі хто якимось чином має відношення до цього — мають бути покарані за всією суворістю закону.  Одне з таких кафе вже позбавили ліцензії на продаж алкоголю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз