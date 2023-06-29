Труханов вважає, що розважальні заклади можуть відчинятися о 7 ранку

Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

У світлі нещодавнього прийнятого наказу військовим керівництвом регіону, який обмежує години роботи розважальних та харчових закладів, мер Одеси, зустрівся з підприємцями, чия діяльність спрямована на ранковий час. Бізнесмени попросили переглянути дане рішення.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Було прийнято рішення написати спільного листа до військової адміністрації — з пропозицією дозволити відчиняти заклади не о 9:00, а о 7 ранку.

"Розуміє, що це було зроблено з міркувань безпеки під час воєнного стану. Зараз ми отримуємо багато звернень від підприємців бізнес яких орієнтований на ранковий час. Вважаю, що цей крок не вплине на безпеку одеситів, проте дасть можливість бізнесу працювати та розвивати економіку міста і країни", — додав мер

Нагадаємо, в Одесі існує проблема із закладами, які продають алкогольні напої неповнолітнім. Їх Геннадій Труханов назвав "внутрішнім ворогом". За його словами такий злочин має жорстко каратись, а всі хто якимось чином має відношення до цього — мають бути покарані за всією суворістю закону. Одне з таких кафе вже позбавили ліцензії на продаж алкоголю.