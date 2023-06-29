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Труханов считает, что развлекательные заведения могут открываться в 7 утра

29 июня 2023 13:35
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Труханов считает, что развлекательные заведения могут открываться в 7 утра
Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В свете принятого приказа военным руководством региона, который ограничивает часы работы развлекательных и пищевых заведений, мэр Одессы, встретился с предпринимателями, чья деятельность направлена на утреннее время. Бизнесмены попросили просмотреть данное решение.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Было принято решение написать общее письмо в военную администрацию — с предложением разрешить открывать заведения не в 9:00, а в 7 утра.

"Понимает, что это было сделано из соображений безопасности во время военного положения. Сейчас мы получаем много обращений от предпринимателей, бизнес которых ориентирован на утреннее время. Считаю, что этот шаг не повлияет на безопасность одесситов, однако даст возможность бизнесу работать и развивать экономику города и страны", — добавил мэр

Напомним, в Одессе существует проблема с заведениями, продающими алкогольные напитки несовершеннолетним. Их Геннадий Труханов назвал "внутренним врагом". По его словам, такое преступление должно жестко караться, а все, кто каким-то образом имеет отношение к этому, должны быть наказаны по всей строгости закона. Одно из таких кафе уже лишили лицензии на продажу алкоголя.

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