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Одесчина — среди лидеров комфортных регионов для ведения бизнеса

1 июля 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На Одесчине комфортно открыть собственный бизнес
Создание нового проекта. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

У одесситов большие шансы удачно завести собственное дело. Ведь в регионе одно из самых комфортных условий для ведения бизнеса в Украине.

Об этом Новости.LIVE узнали из Восьмого всеукраинского муниципального опроса.

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Кто среди лидеров

Легче всего вести бизнес в Ужгороде. Так считают 8% опрошенных. А в пятерку городов, жители которых считают, что там очень комфортно заниматься предпринимательской деятельностью также вошли:

Киев (7% — отлично, 24% — хорошо);

Одесса (7% — отлично, 24% — хорошо);

Харьков (7% — отлично, 24% — хорошо);

Луцк (5% — отлично, 42% — хорошо).

Отметим, что последнее место в рейтинге занял Кропивницкий. Там собственное дело открыть легко выходит только у 1% опрошенных. Также почти невозможно вести бизнес в Сумах, Запорожье, Чернигове и Тернополе.

В Центре анализа и социологических исследований отмечают, что в опросе принимали участие жители 21 областного центра, кроме временно оккупированных территорий и Херсона, где не было возможности провести опрос по соображениям безопасности.

Напомним, в свете недавнего принятого приказа военным руководством региона, ограничивающего часы работы развлекательных и пищевых заведений, мэр Одессы встретился с предпринимателями, чья деятельность направлена на утреннее время. Бизнесмены попросили просмотреть это решение.

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