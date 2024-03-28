Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одещина шукає альтернативи — триває розробка проєктів з енергетики arrow

Одещина шукає альтернативи — триває розробка проєктів з енергетики

28 березня 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одещина шукає альтернативи — триває розробка проєктів з енергетики
Олег Кіпер на пресбрифінгу в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області залишиється одна з найскладніших ситуацій з енергетикою з усіх регіонів. Тож наразі триває розробка проєктів з альтернативних джерел опалення.

Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

Читайте також:

Альтернативні джерела опалення

Для підготовки до наступного опалювального сезону Одеса та область враховувати поточний стан енергетики та ймовірну загрозу подальших ворожих атак. Пошук альтернативних рішень триває, проте цей процес є часозатратним та складним у реалізації.

"З приводу альтернативних джерел, газових чи електронних — такі проєкти є, вони розробляються. Але скрізь треба рахувати кошти і враховувати потужності та навантаження на енергосистему", — зазначив Олег Кіпер. 

Складність реалізації

Міністр енергетики України додав, що процес розробки та пошуку альтернативи не є простим, але реалізувати його цілком можливо.

"Але це не проєкт, який можна одразу зробити. Це дуже складні технічні речі, але вони реалізуються, це правда", — прокоментував Герман Галущенко.

Нагадаємо, що вже від початку наступного місяця в Одесі почнуть вимикати центральне опалювання у будинках та квартирах містян. Дата завершення опалювального сезону призначена на 7 квітня.

Герман Галущенко
Одеса
електроенергія
Одеська область
електропостачання
Новини Одеси
опалення
Олег Кіпер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ