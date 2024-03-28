Одещина шукає альтернативи — триває розробка проєктів з енергетики

Олег Кіпер на пресбрифінгу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області залишиється одна з найскладніших ситуацій з енергетикою з усіх регіонів. Тож наразі триває розробка проєктів з альтернативних джерел опалення.

Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Альтернативні джерела опалення

Для підготовки до наступного опалювального сезону Одеса та область враховувати поточний стан енергетики та ймовірну загрозу подальших ворожих атак. Пошук альтернативних рішень триває, проте цей процес є часозатратним та складним у реалізації.

"З приводу альтернативних джерел, газових чи електронних — такі проєкти є, вони розробляються. Але скрізь треба рахувати кошти і враховувати потужності та навантаження на енергосистему", — зазначив Олег Кіпер.

Складність реалізації

Міністр енергетики України додав, що процес розробки та пошуку альтернативи не є простим, але реалізувати його цілком можливо.

"Але це не проєкт, який можна одразу зробити. Це дуже складні технічні речі, але вони реалізуються, це правда", — прокоментував Герман Галущенко.

Нагадаємо, що вже від початку наступного місяця в Одесі почнуть вимикати центральне опалювання у будинках та квартирах містян. Дата завершення опалювального сезону призначена на 7 квітня.