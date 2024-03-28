Одещина шукає альтернативи — триває розробка проєктів з енергетики
В Одеській області залишиється одна з найскладніших ситуацій з енергетикою з усіх регіонів. Тож наразі триває розробка проєктів з альтернативних джерел опалення.
Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Альтернативні джерела опалення
Для підготовки до наступного опалювального сезону Одеса та область враховувати поточний стан енергетики та ймовірну загрозу подальших ворожих атак. Пошук альтернативних рішень триває, проте цей процес є часозатратним та складним у реалізації.
"З приводу альтернативних джерел, газових чи електронних — такі проєкти є, вони розробляються. Але скрізь треба рахувати кошти і враховувати потужності та навантаження на енергосистему", — зазначив Олег Кіпер.
Складність реалізації
Міністр енергетики України додав, що процес розробки та пошуку альтернативи не є простим, але реалізувати його цілком можливо.
"Але це не проєкт, який можна одразу зробити. Це дуже складні технічні речі, але вони реалізуються, це правда", — прокоментував Герман Галущенко.
Нагадаємо, що вже від початку наступного місяця в Одесі почнуть вимикати центральне опалювання у будинках та квартирах містян. Дата завершення опалювального сезону призначена на 7 квітня.
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