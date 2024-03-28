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Одесчина ищет альтернативы — идет разработка проектов по энергетике

28 марта 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесчина ищет альтернативы — идет разработка проектов по энергетике
Олег Кипер на прессбрифинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области остается одна из сложных ситуаций с энергетикой из всех регионов. Поэтому сейчас идет разработка проектов из альтернативных источников отопления.

Об этом во время прессбрифинга в Одессе сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Альтернативные источники отопления

Для подготовки к следующему отопительному сезону Одесса и область учитывают текущее состояние энергетики и возможную угрозу дальнейших вражеских атак. Поиск альтернативных решений продолжается, однако этот процесс является временным и сложным в реализации.

"По поводу альтернативных источников, газовых или электронных — такие проекты есть, они разрабатываются. Но везде нужно считать средства и учитывать мощности и нагрузки на энергосистему" , — отметил Олег Кипер.

Сложность реализации

Министр энергетики Украины добавил, что процесс разработки и поиска альтернативы непрост, но реализовать его вполне возможно.

"Но это не проект, который можно сразу сделать. Это очень сложные технические вещи, но они реализуются, это правда" , — прокомментировал Герман Галущенко.

Напомним, что уже с начала следующего месяца в Одессе начнут отключать центральное отопление в домах и квартирах горожан. Дата завершения отопительного сезона назначена на 7 апреля.

Герман Галущенко
Одесса
электроэнергия
Одесская область
электроснабжение
Новости Одессы
отопление
Олег Кипер

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