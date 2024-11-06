Профтехосвіта на Одещині — попит на професії

Учні працюють за верстатом. Фото: НУШ

Одеська область опинилася на другому місці по країні за кількістю заяв на навчання за державним замовленням. Йдеться про професійно-технічні навчальні заклади.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

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За словами чиновника, робітничі професії стануть базою для економіки України у період відбудови. Тому завдання держави — донести до молоді їхню важливість.

"Нам потрібно пояснити, що професійна освіта — це про свідомий вибір, адже мотивація обирати ці спеціальності має йти не лише від запиту ринку праці, а й від розуміння учнями того, що вони можуть повноцінно реалізуватись та побудувати успішну кар’єру, обравши профтех", — зазначив Оксен Лісовий.

За даними МОН, в Одещині на навчання за держзамовленням подали заяви 435 учнів. Більше тільки у Харківській області — 809.

Де хочуть вчитися

Нагадаємо, ми повідомляли, які професії мають найбільший попит серед абітурієнтів. Це:

кухар;

автослюсар;

електрогазозварник;

кондитер;

водій;

тракторист.

Також ми розповідали, в яких школах в Одеській області найкраще готують до НМТ.