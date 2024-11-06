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Одещина в ТОП-3 за держзамовленням на профтехосвіту — який попит

6 листопада 2024 15:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Профтехосвіта на Одещині — попит на професії
Учні працюють за верстатом. Фото: НУШ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одеська область опинилася на другому місці по країні за кількістю заяв на навчання за державним замовленням. Йдеться про професійно-технічні навчальні заклади.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

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За словами чиновника, робітничі професії стануть базою для економіки України у період відбудови. Тому завдання держави — донести до молоді їхню важливість.  

"Нам потрібно пояснити, що професійна освіта — це про свідомий вибір, адже мотивація обирати ці спеціальності має йти не лише від запиту ринку праці, а й від розуміння учнями того, що вони можуть повноцінно реалізуватись та побудувати успішну кар’єру, обравши профтех", — зазначив Оксен Лісовий.

За даними МОН, в Одещині на навчання за держзамовленням подали заяви 435 учнів. Більше тільки у Харківській області — 809.

Де хочуть вчитися

Нагадаємо, ми повідомляли, які професії мають найбільший попит серед абітурієнтів. Це:

  • кухар;
  • автослюсар;
  • електрогазозварник;
  • кондитер;
  • водій;
  • тракторист.

Також ми розповідали, в яких школах в Одеській області найкраще готують до НМТ.

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