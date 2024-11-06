Профтехобразование в Одесской области — спрос на профессии

Учащиеся работают за станком. Фото: НУШ

Одесская область оказалась на втором месте по стране по количеству заявлений на обучение по государственному заказу. Речь идет о профессионально-технических учебных заведениях.

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

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По словам чиновника, рабочие профессии станут базой для экономики Украины в период восстановления. Поэтому задача государства — донести до молодежи их важность.

"Нам нужно объяснить, что профессиональное образование — это сознательный выбор, ведь мотивация выбирать эти специальности должна идти не только от запроса рынка труда, но и от понимания учащимися того, что они могут полноценно реализоваться и построить успешную карьеру, выбрав профтех", — отметил Оксен Лесной.

По данным МОН, в Одесской области на обучение по госзаказу подали заявления 435 учеников. Больше только в Харьковской области — 809.

Где хотят учиться

Напомним, мы сообщали, какие профессии пользуются наибольшим спросом среди абитуриентов. Это:

повар;

автослесарь;

электрогазосварщик;

кондитер;

водитель;

тракторист.

Также мы рассказывали, в каких школах в Одесской области лучше готовят к НМТ.