Профтехобразование в Одесской области — спрос на профессии

Одесчина в ТОП-3 по госзаказу на профтехобразование — какой спрос
Одесская область оказалась на втором месте по стране по количеству заявлений на обучение по государственному заказу. Речь идет о профессионально-технических учебных заведениях.
Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.
По словам чиновника, рабочие профессии станут базой для экономики Украины в период восстановления. Поэтому задача государства — донести до молодежи их важность.
"Нам нужно объяснить, что профессиональное образование — это сознательный выбор, ведь мотивация выбирать эти специальности должна идти не только от запроса рынка труда, но и от понимания учащимися того, что они могут полноценно реализоваться и построить успешную карьеру, выбрав профтех", — отметил Оксен Лесной.
По данным МОН, в Одесской области на обучение по госзаказу подали заявления 435 учеников. Больше только в Харьковской области — 809.
Где хотят учиться
Напомним, мы сообщали, какие профессии пользуются наибольшим спросом среди абитуриентов. Это:
- повар;
- автослесарь;
- электрогазосварщик;
- кондитер;
- водитель;
- тракторист.
Также мы рассказывали, в каких школах в Одесской области лучше готовят к НМТ.
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