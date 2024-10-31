Рейтинг шкіл Одеси за результатами НМТ 2024 року

Учні складають тест. Фото: wallabys.biz

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Домогтися однакового рівня освіти в усіх школах неможливо — десь учні здобувають глибші знання та навички, десь вони вчаться більш спеціалізованим дисциплінам. У 2024 році національний мультипредметний тест склали випускники зі 142 одеських навчальних закладів. Підсумки іспиту виявили, в яких школах міста дають найбільш якісну освіту.

Новини.LIVE розповідають про 10 шкіл Одеси, учні яких найкраще складали національний мультипредметний тест.

Читайте також:

Що таке національний мультипредметний тест та як його складали у 2024 році

Національний мультипредметний тест (НМТ) — це онлайн-тестування для абітурієнтів, які вступають на бакалаврський рівень вищої освіти. Він проводиться на комп'ютері та включає чотири предмети, розділені на два блоки по 120 хвилин кожен:

перший блок: українська мова та математика;

другий блок: історія України та один предмет на вибір (українська література, географія, біологія, фізика, хімія чи іноземні мови — англійська, французька, німецька, іспанська).

Після виконання всіх завдань учасники одержують тестові бали за кожен блок. Для конкурсного відбору результати кожного блоку перераховуються до шкали від 100 до 200 балів.

Портал "Освіта.ua" підготував рейтинг шкіл Одеси на основі результатів НМТ, який складали випускники у 2024 році. Рейтинг враховує середній бал з усіх предметів тесту, а також загальну кількість іспитів в кожному навчальному закладі.

ТОП-10 найкращих шкіл Одеси

ТОП-10 найкращих шкіл Одеси. Інфографіка: Новини.LIVE

Одеський ліцей № 117

Ліцей займає провідні позиції в Одесі щодо впровадження інноваційних методів навчання за допомогою сучасних мультимедійних комплексів. Усі навчальні кабінети під'єднано до Інтернету.

Протягом 15 років ліцей був експериментальною базою Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, працюючи над темою: "Комплексне вирішення педагогічних завдань під час переходу учнів до профільного навчання через оптимізацію та пропедевтику навчально-виховного процесу".

Одеський ліцей № 117. Фото: ratelist.top

"Рішельєвський науковий ліцей"

"Рішельєвський науковий ліцей" — державний загальноосвітній навчальний заклад. Програма ліцею спрямована на профільне навчання з активною участю викладачів Одеського університету.

Учні мають доступ до інститутської наукової бібліотеки, проходять практику у лабораторіях фізичних та хімічних факультетів, а також виконують наукові роботи у дослідницьких лабораторіях спільно зі студентами та науковими співробітниками інституту.

Ліцей має такі відділення:

Фізико-математичне — поглиблене дослідження фізики та математики, підвищений рівень інформатики.

Математики та інформатики — поглиблене вивчення математики та інформатики з посиленою підготовкою з фізики.

Природно-технологічне — профільна підготовка з природничих та технологічних наук.

"Рішельєвський науковий ліцей". Фото: odessa.ua

Одеський ліцей "Приморський"

У ліцеї обладнано спеціалізовані кабінети з таких предметів: англійська мова, інформатика, історія, хімія, фізика, біологія, українська мова та література, зарубіжна література, креслення, а також "Захист України". Крім того, в установі функціонують бібліотека та кабінет психолога.

Учні 1 та 2 курсів (8-9 класи) залежно від свого вибору поглиблено вивчають або англійську мову, або математику. На 3 та 4 курсах (10-11 класи) вони можуть вибрати англійську мову, математику, хімію або біологію.

Вихованці ліцею неодноразово ставали переможцями та призерами міських, обласних та всеукраїнських олімпіад з основних дисциплін. Вони беруть активну участь і перемагають у конкурсах-захистах науково-дослідних робіт Малої академії наук, а також беруть участь у конференціях, конкурсах та турнірах.

Одеський ліцей "Приморський". Фото: osvita-omr.gov.ua

Одеський ліцей "Крок"

Одеський ліцей "Крок" 17 років входить до ТОП-10 шкіл Одеси, а також до ТОП-100 шкіл України за результатами ЗНО. Як зазначено на сайті навчального закладу, у штаті працює велика кількість грамотних, кваліфікованих фахівців, які мають великий досвід роботи.

Школа працює за державною програмою, у старших класах є підготовка до ЗНО (НМТ). Також за бажанням можна долучитися до наукових і спортивних гуртків, які працюють при школі.

Одеський ліцей "Крок". Фото: ratelist.top

Одеський ліцей №9

Одеський ліцей №9 був заснований у 1985 році. Заклад пропонує два профілі навчання: іноземних мов та математичний.

Ліцей обладнано сучасною навчально-матеріальною базою, яка щорічно оновлюється та вдосконалюється. Тут обладнано кабінет-лабораторію фізики та спеціалізований математичний клас.

На професійному рівні функціонує психологічна служба, сучасний медичний комплекс, а також їдальня, яка була оснащена за проєктом Євгена Клопотенка.

Одеський ліцей №9. Фото: osvita-omr.gov.ua

"Одеський ліцей "Майбуття"

Ліцей здійснює освітній процес відповідно до програм Міністерства освіти і науки України. В рамках навчальної програми вивчаються англійська, французька, німецька та іспанська мови.

Учні ліцею регулярно посідають призові місця на олімпіадах різного рівня. За підсумками ЗНО навчальний заклад входить до десятки найкращих шкіл Одеси, а всі випускники вступають до вищих навчальних закладів.

Ключові особливості навчального процесу:

малокомплектні класи, у яких навчається до 16 учнів;

ефективний та збалансований навчальний план;

індивідуальний підхід до кожного учня;

висококваліфікований педагогічний колектив.

"Одеський ліцей "Майбуття". Фото: shkolyar.org.ua

"Одеський приватний ліцей "Гармонія"

Ліцей був створений у 1996 році. Це сучасний заклад освіти, який входить до ТОП-10 ліцеїв міста та ТОП-200 ліцеїв країни. Тут поглиблено навчають іноземних мов та інформаційних технологій. Також учні додатково відвідують творчі студії розвитку.

Серед учителів є кандидати наук, володарі нагрудного знака "Відмінник освіти", сертифікатів CELTA, TKT, CAE, переможці конкурсу "Учитель року".

"Одеський приватний ліцей "Гармонія". Фото: osvita-omr.gov.ua

Одеський ліцей №1 імені А.П. Бистріної

Кабінети ліцею оснащені сучасним обладнанням, є власний спортивний майданчик, басейн, два спортзали, актова зала, три комп'ютерні класи, а також багата та затишна бібліотека. Серед викладачів 6 Заслужених вчителів України, а також методисти та вчителі вищої категорії.

Ліцей надає можливість вивчати англійську, французьку, німецьку, українську та китайську мови, а також пропонує напрямки для реалізації творчого потенціалу учнів.

У навчальному закладі постійно діють: Клуб знавців "Що? Де? Коли?", театр-студія "Сучасник", дитячий народний хоровий колектив України "Надія", а також спортивні секції з баскетболу та футболу.

Одеський ліцей №1 імені А.П. Бистріної. Фото: osvita-omr.gov.ua

Одеський ліцей №2

Одеський ліцей №2, засновано у 1957 році. Він є одним із найвідоміших середніх навчальних закладів Одеси..

Тут з першого класу поглиблено вивчається англійська мова, а друга іноземна (німецька, французька чи іспанська) обирається батьками та учнями з 5 класу.

У 2023-2024 навчальному році діють профільні класи за напрямами: іноземна філологія, математика та інформаційні технології. Профільність класів щорічно формується з урахуванням бажань учнів та батьків, за наявності відповідної матеріальної бази та педагогічного складу ліцею. Вчителі використовують найсучасніші методики викладання.

Одеський ліцей №2. Фото: osvita-omr.gov.ua

Нагадаємо, нещодавно українські освітяни скерували звернення до Кабінету міністрів, Верховної Ради та Міністерства освіти. Вони вимагали не застосовувати 5% військового збору для їхніх заробітних плат. Педагоги нарікають, що і без того в галузі критично низька оплата праці.

Також ми писали, що учні початкових класів в Одесі харчуватимуться безплатно. Кабінет міністрів ухвалив постанову про надання місцевим громадам субвенції з держбюджету на забезпечення харчуванням учнів початкових класів