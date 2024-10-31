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ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

31 октября 2024 06:53
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Рейтинг школ Одессы по результатам НМТ 2024 года
Учащиеся сдают тест. Фото: wallabys.biz
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Добиться одинакового уровня образования во всех школах невозможно — где-то ученики приобретают более глубокие знания и навыки, где-то они учатся более специализированным дисциплинам. В 2024 году национальный мультипредметный тест сдали выпускники из 142 одесских учебных заведений. По итогам экзамена можно понять в каких школах города дают наиболее качественное образование.

Новини.LIVE рассказывают о 10 школах Одессы, ученики которых лучше всего сдавали национальный мультипредметный тест.

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Что такое национальный мультипредметный тест и как его сдавали в 2024 году

Национальный мультипредметный тест (НМТ) — это онлайн-тестирование для абитуриентов, поступающих на бакалаврский уровень высшего образования. Он производится на компьютере и включает четыре предмета, разделенных на два блока по 120 минут каждый:

  • первый блок: украинский язык и математика;
  • второй блок: история Украины и один предмет по выбору (украинская литература, география, биология, физика, химия или иностранные языки — английский, французский, немецкий, испанский).

После выполнения всех заданий участники получают тестовые баллы на каждый блок. Для конкурсного отбора результаты каждого блока перечисляются в шкалу от 100 до 200 баллов.

Портал "Освіта.ua" подготовил рейтинг школ Одессы на основе результатов НМТ, который составляли выпускники в 2024 году. Рейтинг учитывает средний балл по всем предметам теста, а также общее количество экзаменов по каждому учебному заведению.

ТОП-10 лучших школ Одессы

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ТОП-10 самых лучших школ Одессы. Инфографика: Новини.LIVE

Одесский лицей №117

Лицей занимает ведущие позиции в Одессе по внедрению инновационных методов обучения с помощью современных мультимедийных комплексов. Все учебные кабинеты подключены к Интернету.

В течение 15 лет лицей был экспериментальной базой Одесского областного института усовершенствования учителей, работая над темой: "Комплексное решение педагогических задач при переходе учащихся к профильному обучению через оптимизацию и пропедевтику учебно-воспитательного процесса".

Одесский лицей №117 история
Одесский лицей №117. Фото: ratelist.top

"Ришельевский научный лицей"

"Ришельевский научный лицей" — государственное общеобразовательное учебное заведение. Программа лицея направлена на профильное обучение с активным участием преподавателей Одесского университета.

Учащиеся имеют доступ в институтскую научную библиотеку, проходят практику в лабораториях физических и химических факультетов, а также выполняют научные работы в исследовательских лабораториях совместно со студентами и научными сотрудниками института.

Лицей имеет следующие отделения:

  • Физико-математическое – углубленное исследование физики и математики, повышенный уровень информатики.
  • Математики и информатики – углубленное изучение математики и информатики с усиленной подготовкой по физике.
  • Природно-технологическое – профильная подготовка по естественным и технологическим наукам.
Ришельевский научный лицей история
"Ришельевский научный лицей". Фото: odessa.ua

Одесский лицей "Приморский"

В лицее оборудованы специализированные кабинеты по следующим предметам: английский язык, информатика, история, химия, физика, биология, украинский язык и литература, зарубежная литература, черчение, а также "Защита Украины". Кроме того, в учреждении работают библиотека и кабинет психолога.

Учащиеся 1 и 2 курсов (8-9 классы) в зависимости от своего выбора углубленно изучают либо английский язык, либо математику. На 3-м и 4-м курсах (10-11 классы) они могут выбрать английский язык, математику, химию или биологию.

Воспитанники лицея неоднократно становились победителями и призерами городских, областных и всеукраинских олимпиад по основным дисциплинам. Они активно участвуют и побеждают в конкурсах-защитах научно-исследовательских работ Малой академии наук, а также принимают участие в конференциях, конкурсах и турнирах.

Одесский лицей "Приморский" история
Одесский лицей "Приморский". Фото: osvita-omr.gov.ua

Одесский лицей "Крок"

Одесский лицей "Крок" 17 лет входит в ТОП-10 школ Одессы, а также в ТОП-100 школ Украины по результатам ВНО. Как указано на сайте учебного заведения, в штате работает большое количество грамотных, квалифицированных специалистов, имеющих большой опыт работы.

Школа работает по государственной программе, в старших классах есть подготовка к ЗНО (НМТ). Также по желанию можно приобщиться к научным и спортивным кружкам, работающим при школе.

Одесский лицей "Шаг" история
Одесский лицей "Шаг". Фото: ratelist.top

Одесский лицей №9

Одесский лицей №9 основан в 1985 году. Заведение предлагает два профиля обучения: иностранных языков и математический.

Лицей оборудован современной учебно-материальной базой, которая ежегодно обновляется и усовершенствуется. Здесь оборудованы кабинет-лаборатория физики и специализированный математический класс.

На профессиональном уровне функционирует психологическая служба, современный медицинский комплекс, а также столовая, оснащенная по проекту Евгения Клопотенко.

Одесский лицей №9 история
Одесский лицей №9. Фото: osvita-omr.gov.ua

"Одесский лицей "Предстоящее"

Лицей осуществляет образовательный процесс в соответствии с программами Министерства образования и науки Украины. В рамках обучающей программы изучаются английский, французский, немецкий и испанский языки.

Ученики лицея регулярно занимают призовые места на олимпиадах разного уровня. По итогам ВНО учебное заведение входит в десятку лучших школ Одессы, а все выпускники поступают в высшие учебные заведения.

Ключевые особенности учебного процесса:

  • малокомплектные классы, в которых обучается до 16 учащихся;
  • эффективный и сбалансированный учебный план;
  • индивидуальный подход к каждому учащемуся;
  • высококвалифицированный педагогический коллектив.
"Одесский лицей "Предстоящее" история
"Одесский лицей "Майбуття". Фото: shkolyar.org.ua

"Одесский частный лицей "Гармония"

Лицей был создан в 1996 году. Это современное учебное заведение, которое входит в ТОП-10 лицеев города и ТОП-200 лицеев страны. Здесь углубленно обучают иностранным языкам и информационным технологиям. Также учащиеся дополнительно посещают творческие студии развития.

Среди учителей есть кандидаты наук, обладатели нагрудного знака "Отличник образования", сертификатов CELTA, TKT, CAE, победители конкурса "Учитель года".

 "Одесский частный лицей "Гармония"
"Одесский частный лицей "Гармония". Фото: osvita-omr.gov.ua

Одесский лицей №1 имени А.П. Быстриной

Кабинеты лицея оснащены современным оборудованием, есть собственная спортивная площадка, бассейн, два спортзала, актовый зал, три компьютерных класса, а также богатая и уютная библиотека. Среди преподавателей 6 заслуженных учителей Украины, а также методисты и учителя высшей категории.

Лицей предоставляет возможность изучать английский, французский, немецкий, украинский и китайский языки, а также предлагает направления для реализации творческого потенциала учащихся.

В учебном заведении постоянно действуют: Клуб знатоков "Что? Где? Когда?", театр-студия "Современник", детский народный хоровой коллектив Украины "Надежда", а также спортивные секции по баскетболу и футболу.

Одесский лицей №1 имени А.П. Быстриной история
Одесский лицей №1 имени А.П. Быстриной. Фото: osvita-omr.gov.ua

Одесский лицей №2

Одесский лицей №2 основан в 1957 году. Он является одним из самых известных средних учебных заведений Одессы.

Здесь с первого класса углубленно изучается английский язык, а второй иностранный (немецкий, французский или испанский) избирается родителями и учениками из 5 класса.

В 2023-2024 учебном году действуют профильные классы по направлениям: иностранная филология, математика и информационные технологии. Профильность классов ежегодно формируется с учетом желаний учащихся и родителей при наличии соответствующей материальной базы и педагогического состава лицея. Учителя используют самые современные методики преподавания.

Одесский лицей №2 история
Одесский лицей №2. Фото: osvita-omr.gov.ua

Напомним, недавно украинские педагоги направили обращение в Кабинет министров, Верховную Раду и Министерство образования. Они потребовали не применять 5% военного сбора для их заработной платы. Педагоги сетуют, что и без того в отрасли критически низкая оплата труда.

Также мы писали, что учащиеся начальных классов в Одессе будут питаться бесплатно . Кабинет министров принял постановление о предоставлении местным общинам субвенции из госбюджета на обеспечение питанием учащихся начальных классов

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