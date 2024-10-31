Рейтинг школ Одессы по результатам НМТ 2024 года

ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ
Добиться одинакового уровня образования во всех школах невозможно — где-то ученики приобретают более глубокие знания и навыки, где-то они учатся более специализированным дисциплинам. В 2024 году национальный мультипредметный тест сдали выпускники из 142 одесских учебных заведений. По итогам экзамена можно понять в каких школах города дают наиболее качественное образование.
Новини.LIVE рассказывают о 10 школах Одессы, ученики которых лучше всего сдавали национальный мультипредметный тест.
Что такое национальный мультипредметный тест и как его сдавали в 2024 году
Национальный мультипредметный тест (НМТ) — это онлайн-тестирование для абитуриентов, поступающих на бакалаврский уровень высшего образования. Он производится на компьютере и включает четыре предмета, разделенных на два блока по 120 минут каждый:
- первый блок: украинский язык и математика;
- второй блок: история Украины и один предмет по выбору (украинская литература, география, биология, физика, химия или иностранные языки — английский, французский, немецкий, испанский).
После выполнения всех заданий участники получают тестовые баллы на каждый блок. Для конкурсного отбора результаты каждого блока перечисляются в шкалу от 100 до 200 баллов.
Портал "Освіта.ua" подготовил рейтинг школ Одессы на основе результатов НМТ, который составляли выпускники в 2024 году. Рейтинг учитывает средний балл по всем предметам теста, а также общее количество экзаменов по каждому учебному заведению.
ТОП-10 лучших школ Одессы
Одесский лицей №117
Лицей занимает ведущие позиции в Одессе по внедрению инновационных методов обучения с помощью современных мультимедийных комплексов. Все учебные кабинеты подключены к Интернету.
В течение 15 лет лицей был экспериментальной базой Одесского областного института усовершенствования учителей, работая над темой: "Комплексное решение педагогических задач при переходе учащихся к профильному обучению через оптимизацию и пропедевтику учебно-воспитательного процесса".
"Ришельевский научный лицей"
"Ришельевский научный лицей" — государственное общеобразовательное учебное заведение. Программа лицея направлена на профильное обучение с активным участием преподавателей Одесского университета.
Учащиеся имеют доступ в институтскую научную библиотеку, проходят практику в лабораториях физических и химических факультетов, а также выполняют научные работы в исследовательских лабораториях совместно со студентами и научными сотрудниками института.
Лицей имеет следующие отделения:
- Физико-математическое – углубленное исследование физики и математики, повышенный уровень информатики.
- Математики и информатики – углубленное изучение математики и информатики с усиленной подготовкой по физике.
- Природно-технологическое – профильная подготовка по естественным и технологическим наукам.
Одесский лицей "Приморский"
В лицее оборудованы специализированные кабинеты по следующим предметам: английский язык, информатика, история, химия, физика, биология, украинский язык и литература, зарубежная литература, черчение, а также "Защита Украины". Кроме того, в учреждении работают библиотека и кабинет психолога.
Учащиеся 1 и 2 курсов (8-9 классы) в зависимости от своего выбора углубленно изучают либо английский язык, либо математику. На 3-м и 4-м курсах (10-11 классы) они могут выбрать английский язык, математику, химию или биологию.
Воспитанники лицея неоднократно становились победителями и призерами городских, областных и всеукраинских олимпиад по основным дисциплинам. Они активно участвуют и побеждают в конкурсах-защитах научно-исследовательских работ Малой академии наук, а также принимают участие в конференциях, конкурсах и турнирах.
Одесский лицей "Крок"
Одесский лицей "Крок" 17 лет входит в ТОП-10 школ Одессы, а также в ТОП-100 школ Украины по результатам ВНО. Как указано на сайте учебного заведения, в штате работает большое количество грамотных, квалифицированных специалистов, имеющих большой опыт работы.
Школа работает по государственной программе, в старших классах есть подготовка к ЗНО (НМТ). Также по желанию можно приобщиться к научным и спортивным кружкам, работающим при школе.
Одесский лицей №9
Одесский лицей №9 основан в 1985 году. Заведение предлагает два профиля обучения: иностранных языков и математический.
Лицей оборудован современной учебно-материальной базой, которая ежегодно обновляется и усовершенствуется. Здесь оборудованы кабинет-лаборатория физики и специализированный математический класс.
На профессиональном уровне функционирует психологическая служба, современный медицинский комплекс, а также столовая, оснащенная по проекту Евгения Клопотенко.
"Одесский лицей "Предстоящее"
Лицей осуществляет образовательный процесс в соответствии с программами Министерства образования и науки Украины. В рамках обучающей программы изучаются английский, французский, немецкий и испанский языки.
Ученики лицея регулярно занимают призовые места на олимпиадах разного уровня. По итогам ВНО учебное заведение входит в десятку лучших школ Одессы, а все выпускники поступают в высшие учебные заведения.
Ключевые особенности учебного процесса:
- малокомплектные классы, в которых обучается до 16 учащихся;
- эффективный и сбалансированный учебный план;
- индивидуальный подход к каждому учащемуся;
- высококвалифицированный педагогический коллектив.
"Одесский частный лицей "Гармония"
Лицей был создан в 1996 году. Это современное учебное заведение, которое входит в ТОП-10 лицеев города и ТОП-200 лицеев страны. Здесь углубленно обучают иностранным языкам и информационным технологиям. Также учащиеся дополнительно посещают творческие студии развития.
Среди учителей есть кандидаты наук, обладатели нагрудного знака "Отличник образования", сертификатов CELTA, TKT, CAE, победители конкурса "Учитель года".
Одесский лицей №1 имени А.П. Быстриной
Кабинеты лицея оснащены современным оборудованием, есть собственная спортивная площадка, бассейн, два спортзала, актовый зал, три компьютерных класса, а также богатая и уютная библиотека. Среди преподавателей 6 заслуженных учителей Украины, а также методисты и учителя высшей категории.
Лицей предоставляет возможность изучать английский, французский, немецкий, украинский и китайский языки, а также предлагает направления для реализации творческого потенциала учащихся.
В учебном заведении постоянно действуют: Клуб знатоков "Что? Где? Когда?", театр-студия "Современник", детский народный хоровой коллектив Украины "Надежда", а также спортивные секции по баскетболу и футболу.
Одесский лицей №2
Одесский лицей №2 основан в 1957 году. Он является одним из самых известных средних учебных заведений Одессы.
Здесь с первого класса углубленно изучается английский язык, а второй иностранный (немецкий, французский или испанский) избирается родителями и учениками из 5 класса.
В 2023-2024 учебном году действуют профильные классы по направлениям: иностранная филология, математика и информационные технологии. Профильность классов ежегодно формируется с учетом желаний учащихся и родителей при наличии соответствующей материальной базы и педагогического состава лицея. Учителя используют самые современные методики преподавания.
Напомним, недавно украинские педагоги направили обращение в Кабинет министров, Верховную Раду и Министерство образования. Они потребовали не применять 5% военного сбора для их заработной платы. Педагоги сетуют, что и без того в отрасли критически низкая оплата труда.
Также мы писали, что учащиеся начальных классов в Одессе будут питаться бесплатно . Кабинет министров принял постановление о предоставлении местным общинам субвенции из госбюджета на обеспечение питанием учащихся начальных классов
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