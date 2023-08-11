Одещина в трійці лідерів за кількістю одружень: скільки пар розлучаються

Молодят вітають з одруженням. Фото: pixabay

Упродовж першого півріччя 2023 року в Україні кількість шлюбів зменшилася на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Тим часом Одеська область на третій сходинці за кількістю нових сімейних пар.

Про це повідомляє Опендатабот.

Читайте також:

Кількість шлюбів в Україні та Одеській області

За перше півріччя 2023 року усього в Україні було офіційно зареєстровано 86 028 шлюбів. Тим часом в Одеській області з’явилось 6693 нових родин. Регіон за кількість обійшов тільки Київ, там утворилось 9 292 сімей та Дніпропетровщина з кількістю шлюбів 8 660.

Де в Україні найчастіше одружуються. Фото: Опендатабот

Розлучення в Україні та області

Київ лідирує за кількістю розлучень з 1 678 випадками. Далі йде Дніпропетровська область із кількість розірваних шлюбів — 1 248. Замикає трійцю Одеська область, де розлучилось 777 пар.

Де в Україні найчастіше розлучаються. Фото: Опендатабот

Нагадаємо, від початку війни в Одеській області було укладено майже півтори тисячі шлюбів з іноземцями. Південний регіон серед лідерів за кількістю міжнаціональних одружень.

Зазначимо, Другий рік в Україні триває війна. На захист Батьківщини та свободи її народу стали багато сміливих чоловіків та жінок. Проте навіть бойові дії не стали перешкодою для створення нових сімей. З 24 лютого 2022 року одружилися тисячі пар. Зокрема, серед охочих пов'язати долі й військові. Як одружитися з військовим під час війни: інструкція для закоханих від юристів в матеріалі.