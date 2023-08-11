Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одещина в трійці лідерів за кількістю одружень: скільки пар розлучаються arrow

Одещина в трійці лідерів за кількістю одружень: скільки пар розлучаються

11 серпня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одещина в трійці лідерів за кількістю одружень: скільки пар розлучаються
Молодят вітають з одруженням. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Упродовж першого півріччя 2023 року в Україні кількість шлюбів зменшилася на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Тим часом Одеська область на третій сходинці за кількістю нових сімейних пар. 

Про це повідомляє Опендатабот

Читайте також:

Кількість шлюбів в Україні та Одеській області

За перше півріччя 2023 року усього в Україні було офіційно зареєстровано 86 028 шлюбів. Тим часом в Одеській області з’явилось 6693 нових родин. Регіон за кількість обійшов тільки Київ, там утворилось 9 292 сімей та Дніпропетровщина з кількістю шлюбів 8 660. 

Де в Україні найчастіше одружуються. Фото: Опендатабот. 
Де в Україні найчастіше одружуються. Фото: Опендатабот

Розлучення в Україні та області

Київ лідирує за кількістю розлучень з 1 678 випадками. Далі йде Дніпропетровська область із кількість розірваних шлюбів — 1 248. Замикає трійцю Одеська область, де розлучилось 777 пар.

Де в Україні найчастіше розлучаються. Фото: Опендатабот
Де в Україні найчастіше розлучаються. Фото: Опендатабот

Нагадаємо, від початку війни в Одеській області було укладено майже півтори тисячі шлюбів з іноземцями. Південний регіон серед лідерів за кількістю міжнаціональних одружень.

Зазначимо, Другий рік в Україні триває війна. На захист Батьківщини та свободи її народу стали багато сміливих чоловіків та жінок. Проте навіть бойові дії не стали перешкодою для створення нових сімей. З 24 лютого 2022 року одружилися тисячі пар. Зокрема, серед охочих пов'язати долі й військові. Як одружитися з військовим під час війни: інструкція для закоханих від юристів в матеріалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз