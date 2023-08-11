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Одесчина в тройке лидеров по количеству бракосочетаний: сколько пар разводятся

11 августа 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесчина в тройке лидеров по количеству бракосочетаний: сколько пар разводятся
Молодоженов поздравляют с женитьбой. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За первое полугодие 2023 года в Украине количество браков уменьшилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем Одесская область на третьей строчке по количеству новых семейных пар.

Об этом сообщает Опендатабот.

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Количество браков в Украине и Одесской области

За первое полугодие 2023 всего в Украине было официально зарегистрировано 86 028 браков. Тем временем в Одесской области появилось 6 693 новых семей. Регион за количество обошел только Киев, там образовалось 9 292 семей и Днепропетровщина с количеством браков 8 660.

Где в Украине чаще женятся. Фото: Опендатабот.
Где в Украине чаще женятся. Фото: Опендатабот

Развод в Украине и области

Киев лидирует по количеству разводов с 1678 случаями. Далее следует Днепропетровская область с количеством разорванных браков — 1 248. Замыкает троицу Одесская область, где развелось 777 пар.

Где в Украине чаще всего разводятся. Фото: Опендатабот
Где в Украине чаще всего разводятся. Фото: Опендатабот

Напомним, с начала войны в Одесской области было заключено около полутора тысяч браков с иностранцами. Южный регион среди лидеров по количеству межнациональных бракосочетаний.

Отметим, второй год в Украине продолжается война. В защиту Родины и свободы ее народа стали многие смелые мужчины и женщины. Однако даже боевые действия не стали помехой для создания новых семей. С 24 февраля 2022 года поженились тысячи пар. В частности, среди желающих связать судьбы и военные. Как жениться на военном во время войны: инструкция для влюбленных от юристов в материале.

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