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Одещина — серед лідерів за кількістю шлюбів з іноземцями

2 липня 2023 15:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині рекордна кількість одружень з іноземцями
Наречені на весільній церемонії. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від початку війни в Одеській області було укладено майже півтори тисячі шлюбів з іноземцями. Південний регіон серед лідерів за кількістю міжнаціональних одружень.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції України. 

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"Україна — вільна європейська країна, і 86 шлюбів, де наречена і наречений — іноземні громадяни, саме тут справили власне весілля", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що найбільше пар з іноземцями створили у столиці нашої країни — у Києві. Їхня кількість становила 355 зареєстрованих шлюбів. А Одеська область посідає друге місце, де за час війни одружилося 285 інтернаціональних пар.

Також популярними областями для одружень стали Львівська та Дніпропетровська — там побралося по 78 пар, де принаймні один із подружжя — іноземець.

Нагадаємо, у разі вибору нового прізвища після одруження протягом місяця одесити повинні зміни низку документів. Частина з них оновлення не потребує. Крім того,  до свого прізвища можна додати прізвище нареченого/нареченої або якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище.

Додамо, за час повномасштабної війни в Одеській області 244 пари одружилися дистанційно. Всього по Україні зареєстровано 3 328 таких шлюбів.

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