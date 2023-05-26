Одруження стане дорожчим: в Одесі затвердили нові тарифи

Весілля на березі моря. Фото: pixabay

Виконком Одеської міської ради затвердив нові тарифи на послуги держреєстрації шлюбу, які надає Комунальне підприємство "Право" у Палаці Одружень на вулиці Рішельєвській, 4, розташованому в історичному центрі міста. Попередні тарифи на ці послуги були затверджені ще у 2016 році й не змінювалися протягом понад 6 років.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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З 2016 року вартість комунальних послуг, канцелярських товарів, засобів гігієни, зв'язку, охорони, телекомунікаційних послуг та інших необхідних ресурсів значно зросла. Також були введені збільшення розміру прожиткового мінімуму, що призвело до збільшення фонду заробітної плати.

Тарифи на послуги Комунального підприємства "Право". Фото: Одеська міська рада

Варто відзначити, що учасники бойових дій, особи з інвалідністю І та ІІ груп, пенсіонери за віком, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зберігають право на пільгову ціну. Для них вартість відповідних послуг становитиме лише 50% від загальної вартості.

Нагадаємо, протягом 4 місяців поточного року в Україні вже було укладено 1 366 шлюбів з іноземцями. Особливо активними в цьому плані виявилися Київ з 355 парами та Одеська область з 285 парами. Львівська та Дніпропетровська області також відзначилися популярністю серед молодят, оскільки там одружилися по 78 пар, де принаймні один з подружжя — іноземець.

Зазначимо, у разі вибору нового прізвища після одруження, протягом місяця одесити повинні зміни ряд документів. Частина з них оновлення не потребує. Які документи необхідно змінити одеситам після одруження — читайте в матеріалі.