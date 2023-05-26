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Женитьба станет дороже: в Одессе утвердили новые тарифы

26 мая 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Женитьба станет дороже: в Одессе утвердили новые тарифы
Свадьба на берегу моря. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Исполком Одесского городского совета утвердил новые тарифы на услуги госрегистрации брака, которые предоставляет Коммунальное предприятие "Право" во Дворце бракосочетаний на улице Ришельевской, 4, расположенном в историческом центре города. Предыдущие тарифы на эти услуги были утверждены еще в 2016 году и не изменялись более 6 лет.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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С 2016 г. стоимость коммунальных услуг, канцелярских товаров, средств гигиены, связи, охраны, телекоммуникационных услуг и других необходимых ресурсов значительно возросла. Также было введено увеличение размера прожиточного минимума, что привело к увеличению фонда заработной платы.

Тарифы на услуги Коммунального предприятия "Право". Фото: Одесский городской совет
Тарифы на услуги Коммунального предприятия "Право". Фото: Одесский городской совет

Стоит отметить, что участники боевых действий, лица с инвалидностью I и II групп, пенсионеры по возрасту, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, сохраняют право на льготную цену. Для них стоимость соответствующих услуг будет составлять всего 50% от общей стоимости.

Напомним, в течение 4 месяцев текущего года в Украине уже было заключено 1366 браков с иностранцами. Особенно активными в этом плане оказались Киев с 355 парами и Одесская область с 285 парами. Львовская и Днепропетровская области также отметились популярностью среди молодоженов, поскольку там женились по 78 пар, где по крайней мере один из супругов — иностранец.

Отметим, что в случае выбора новой фамилии после женитьбы, в течение месяца одесситы должны изменить ряд документов. Часть из них в обновлении не нуждается. Какие документы необходимо изменить одесситам после женитьбы читайте в материале.

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