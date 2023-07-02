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Одесчина — среди лидеров по количеству браков с иностранцами

2 июля 2023 15:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области рекордное количество бракосочетаний с иностранцами
Молодожены на свадебной церемонии. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С начала войны в Одесской области было заключено около полутора тысяч браков с иностранцами. Южный регион среди лидеров по количеству межнациональных бракосочетаний.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

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"Украина — свободная европейская страна, и 86 браков, где невеста и жених — иностранные граждане, именно здесь устроили собственную свадьбу", — говорится в сообщении.

Отметим, что больше всего пар с иностранцами создали в столице нашей страны — в Киеве. Их количество составляло 355 зарегистрированных браков. А Одесская область занимает второе место, где за время войны женилось 285 интернациональных пар.

Также популярными областями для бракосочетаний стали Львовская и Днепропетровская — там обручилось по 78 пар, где по крайней мере один из супругов — иностранец.

Напомним, в случае выбора новой фамилии после женитьбы в течение месяца одесситы должны изменить ряд документов. Часть из них в обновлении не нуждается. Кроме того, к своей фамилии можно добавить фамилию жениха или жениха или если они оба желают иметь двойную фамилию.

Добавим, за время полномасштабной войны в Одесской области 244 пары женились дистанционно. Всего по Украине зарегистрировано 3 328 таких браков.

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