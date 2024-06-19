Пил з Сахари досягне Одещини завтра, 20 червня: що треба знати

Пилова буря. Фото: the Guardian

Одещину очікує чергова хвиля пилу із Сахари. За прогнозами синоптиків, уже завтра, 20 червня, регіон накриє хмара пилу, яка утворилася внаслідок сильних вітрів, що підіймають дрібні частинки пилу з пустелі.

Про це повідомляє видання Аtmosphere Сopernicus.

Читайте також:

Пил із Сахари на Одещині

Такі явища не є рідкістю для регіону. Дрібні частинки пилу можуть створювати в повітрі червонувато-помаранчевий серпанок, знижуючи видимість та погіршуючи якість повітря. Окрім того, пилові бурі можуть викликати проблеми зі здоров'ям, особливо у людей з респіраторними захворюваннями​.

Бережіть здоров'я

Експерти рекомендують мешканцям Одещини вжити заходів для захисту свого здоров'я, такі як обмеження перебування на відкритому просторі. Це особливо важливо під час фізичних навантажень, та носіння масок для зменшення вдихання пилу, адже таке явище може викликати алергію.

Залежно від погоди, пісок у небі та відкладення, наприклад на автомобілях, можуть бути помітнішими, проте лякатися не варто. Слід пам'ятати, що дощі з піском не є серйозною загрозою і не повинні викликати паніку серед населення.

Нагадаємо, минулого разу подібні "пилові дощі" спостерігалися в регіоні наприкінці травня. Тоді багато місцевих мешканців могли фіксувати помаранчевий пил після опадів.

Також ми писали, що пилові бурі з пустелі Сахара — не нове явище для України. Воно й раніше фіксувалося у деяких регіонах країни. Синоптики також пояснили, що такі бурі не несуть серйозної загрози для українців.