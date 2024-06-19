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Одесчину может снова накрыть пылью из пустыни — как предостеречь себя

19 июня 2024 11:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пыль из Сахары достигнет Одесчины завтра, 20 июня: что нужно знать
Пылевая буря. Фото: the Guardian
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесчину ждет очередная волна пыли из Сахары. По прогнозам синоптиков, уже завтра, 20 июня, регион накроет облако пыли, образовавшееся в результате сильных ветров, поднимающих мелкие частицы пыли из пустыни.

Об этом сообщает издание Аtmosphere Сopernicus.

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Такие явления не редкость для региона. Мелкие частицы пыли могут создавать в воздухе красновато-оранжевую дымку, снижая видимость и ухудшая качество воздуха. Кроме того, пылевые бури могут вызвать проблемы со здоровьем, особенно у людей с респираторными заболеваниями.

Берегите здоровье

Эксперты рекомендуют жителям Одесской области принять меры по защите своего здоровья, такие как ограничение пребывания на открытом пространстве. Это особенно важно при физических нагрузках и ношении масок для уменьшения вдыхания пыли, ведь такое явление может вызвать аллергию.

В зависимости от погоды, песок в небе и отложения, например на автомобилях, могут быть более заметными, однако пугаться не стоит. Следует помнить, что дожди с песком не представляют серьезной угрозы и не должны вызывать панику среди населения.

Напомним, в прошлый раз подобные "пылевые дожди" наблюдались в регионе в конце мая. Тогда многие местные жители могли фиксировать оранжевую пыль после осадков.

Также мы писали, что пылевые бури из пустыни Сахара — не новое явление для Украины. Оно по-прежнему фиксировалось в некоторых регионах страны. Синоптики также объяснили, что подобные бури не представляют серьезной угрозы для украинцев.

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